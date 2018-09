Udinese – Lazio live: cronaca e risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Lazio: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, fischio d’inizio alle ore 19

UDINE – Mercoledì 26 settembre alle ore 19 andrà in scena Udinese – Lazio, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Da una parte c’è la compagine bianconera che è reduce dal successo esterno contro il Chievo. Buona classifica per la formazione friulana che, dopo cinque giornate, si trova a quota 8 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine bianco-celeste che è reduce da quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. Domenica largo successo casalingo contro il Genoa che ha permesso ad Immobile e compagni di salire a quota 9 in classifica.

La cronaca minuto per minuto

Mercoledì 26 settembre dalle ore 18:15 le formazioni ufficiali, dalle 19 la webcronaca.

QUI UDINESE – La squadra bianconera dovrebbe scendere in campo col 4-1-4-1 con Scuffet in porta, pacchetto arretrato composto da Larsen e Samir sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ekong e Nuytinck. A centrocampo Behrami davanti alla difesa con Fofana e Mandragora interni mentre sulle fasce spazio a Pussetto e De Paul. In attacco c’è Lasagna.

QUI LAZIO – La compagine capitolina dovrebbe schierarsi col 3-5-1-1 con Strakosha in porta, reparto difensivo composto da Wallace, Acerbi e Bastos. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Lulic. In attacco dovrebbe tornare Luis Alberto a supporto di Immobile.

Dove vederla in TV e in streaming

Udinese – Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, precisamente su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251. Match in streaming su Sky Go attraverso tablet, pc e smartphone.

Le probabili formazioni di Udinese – Lazio

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Dacia Arena