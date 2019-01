Serie A – Il Parma sbanca la Dacia Arena per 1-2, show di Gervinho

Il Parma espugna la Dacia Arena di Udine e comincia al meglio il girone di ritorno di Serie A grazie ai gol di Inglese e Gervinho.

UDINE – Termina con il risultato di 1-2 il match tra Udinese e Parma valevole per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Sconfitta casalinga per i friulani, ora a cinque punti dalla zona retrocessione ma con una partita in più. Sorride, invece, la squadra di D’Aversa che grazie ai gol di Inglese e Gervinho aggancia in classifica l’Atalanta all’ottavo posto in classifica e sogna in grande. Per i bianconeri è il nuovo acquisto Okaka a siglare il gol del momentaneo pareggio, ma non basta per uscire con almeno un punto dal proprio stadio.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: UDINESE - PARMA 1-2 90'+5' Triplice fischio!! 90'+3' Occasione per l'Udinese con Machis che serve al limite De Paul: l'argentino calcia col destro ma manda altissimo. 90'+2' Ultimo cambio per i Ducali: esce Stulac, entra Scozzarella. 90' Assegnati quattro minuti di recupero. 88' Cambio sia da una parte che dall'altra. Nel Parma esce Gervinho ed entra Gazzola; nell'Udinese fuori d'Alessandro, dentro Balic. 85' Nei ducali sta per entrare anche Gazzola. 82' I bianconeri sono tutti riversati in avanti, mantiene la difesa del Parma. 79' Palo dell'Udinese! Conclusione al volo terrificante di De Paul, Sepe manda sul palo con una grandissima parata! 77' Subito protagonista Machis, che calcia costringendo Sepe a rifugiarsi in corner. 74' Esce Okaka, autore del gol, al suo posto entra Machis. 73' Entra il nuovo acquisto dei ducali Kucka, a fargli spazio è Deiola. 70' Ammonito nell'occasione del gol D'Alessandro per aver rifilato un calcione a Stulac nel momento del passaggio per Gervinho. 69' Sugli sviluppi di un corner per l'Udinese, Stulac serve sulla corsa Gervinho, che fa metà campo palla al piede, salta Musso e deposita in rete!! 68' GERVINHO!! IL PARMA TORNA IN VANTAGGIO!! 67' Ancora Sepe!! De Paul riceve dalla trequarti e conclude, risponde presente Sepe!! 66' Occasione colossale per l'Udinese!! Cross ben calibrato di Stryger Larsen per la testa di Lasagna, che gira all'angolino ma Sepe compie una grandissima parata! Sulla ribattuta arriva De Paul, che conclude ma trova il palo esterno!! 63' Gervinho è scatenato! L'ivoriano punta Opoku sul lato destro dell'area di rigore, lo fa fuori e mette in mezzo un cross basso che Inglese non riesce a ribadire in rete! 62' Altra percussione di Gervinho, ma sbaglia l'ultimo controllo e facilita l'intervento in chiusura di Nuytinck. 60' Che occasione per il Parma! Break di Gervinho, che sfonda per vie centrali e scarica per Biabiany. Il francese conclude di prima intenzione ma manda altissimo da ottima posizione! 56' Fofana è impreciso e sbaglia il passaggio per De Paul, perdendo il possesso. 55' Cartellino giallo per Deiola. 52' Gol all'esordio per Stefano Okaka!! Fofana scambia con Okaka e si accende una mischia in area: la sfera arriva a Lasagna, ma alla fine è Okaka a ribadire in rete! Pareggio dell'Udinese! 51' OKAKA! PAREGGIA L'UDINESE!! 48' Parma vicino al raddoppio! Errore in disimpegno di Nuytinck, Biabiany serve Inglese: l'attaccante conclude ma non riesce a dare la forza necessaria per trafiggere Musso! 48' Conclusione di De Paul, para Sepe senza troppi affanni. 47' Nessun cambio nel corso dell'intervallo, in campo gli stessi ventidue della prima frazione. 46' Si riparte! PRIMO TEMPO 45'+3' Fine primo tempo. 45'+2' I padroni di casa reclamano un calcio di rigore per il tocco di mano di Iacoponi, ma secondo il direttore di gara era attaccato al corpo. 45' Assegnati due minuti di recupero. 39' Cartellino giallo anche per Okaka. 37' Conclusione dalla distanza di Deiola, nessun problema per Musso. 35' Dieci minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione, punteggio ancora fermo sullo 0-1. 34' Primo cartellino giallo del match, punito Opoku. 29' Ci prova Stryger Larsen, ma la sua conclusione non impensierisce il portiere dei ducali. 28' Ritmi bassi alla Dacia Arena, l'Udinese attacca ma fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Sepe. 24' I bianconeri mettono il piede sull'acceleratore e conquistano un altro corner. 20' Primo calcio d'angolo anche per l'Udinese, conquistato da Stryger Larsen, il migliore per i padroni di casa in questi primi venti minuti di partita. 18' Corner per il Parma, scaturito dall'uscita di Musso che ha preferito rifugiarsi in angolo. 15' Spinge l'Udinese alla ricerca del pareggio, altro traversone interessante messo in mezzo da Larsen, ma i due centravanti bianconeri non riescono a sfruttarlo. 12' Portiere da una parte, pallone dall'altra. Spiazzato Musso. 11' NON SBAGLIA INGLESE! PARMA IN VANTAGGIO!! 10' Mazzoleni va al Var, calcio di rigore per il Parma!! 9' Contatto tra De Paul e Gervinho in area di rigore, l'arbitro lascia proseguire. 6' Sugli sviluppi del corner svetta più in alto di tutti Bruno Alves, ma manda alto. 5' Primo calcio d'angolo del match, in favore degli ospiti. 3' Udinese subito in avanti con il cross di Stryger Larsen, Lasagna anticipa tutti e incorna di testa, ma è impreciso.

1' Si parte! 17.50 Nicola sceglie il 3-5-2, con Okaka e Lasagna in attacco. Centrocampo con Larsen e D'Alessandro sugli esterni, De Paul agirà in posizione più avanzata rispetto a Fofana e Behrami. Dall'altra parte D'Aversa risponde con il consueto 4-3-3 con il tridente formato da Gervinho e Biabiany ai lati di Inglese. 17.40 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Udinese - Parma, match valevole per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Nicola dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Opoku, Ekong e Nuytinck. A centrocampo De Paul in cabina di regia con Behrami e Fofana mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Larsen e D’Alessandro. In attacco tandem offensivo composto da Lasagna e Okaka.

QUI PARMA – La formazione ducale dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Sepe in porta, reparto arretrato formato da Iacoponi e Gagliolo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Alves e Bastoni. A centrocampo Stulac in cabina di regia con Deiola e Barillà mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo formato da Gervinho, Inglese e Biabiany.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Udinese – Parma, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 382 del digitale terrestre) e sarà visibile in streaming tramite l’app Sky Go.

Le probabili formazioni di Udinese – Parma

UDINESE (3-5-2): Musso; Ekong, Nuytinck, Opoku; Larsen, Behrami, De Paul, Fofana, D’Alessandro; Okaka, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Ter Avest, Zeegelaar, Balic, Coulibaly, Iniguez, Pontisso, Machis, Micin. Allenatore: Nicola.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. A disposizione: Frattali, Dimarco, Gazzola, Dezi, Kucka, Scozzarella, Stulac, Ceravolo, Siligardi, Sprocati.

Allenatore: D’Aversa.

STADIO: Dacia Arena