Le partite di oggi 20 gennaio 2019: Serie A e Serie B in primo piano

Elenco delle partite previste per domenica 20 gennaio, in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

NAPOLI – Serie A in primo piano in questa domenica con le sfide della prima giornata di ritorno. Si comincia alle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta. Alle ore 15 solo due partite con l’interessante Fiorentina-Sampdoria ed il derby emiliano SPAL-Bologna. Alle ore 18 Cagliari-Empoli mentre alle ore 20.30 andrà in scena il match clou tra Napoli e Lazio.

Tre sfide anche in Serie B: alle ore 15 Cosenza-Ascoli e Padova-Verona mentre alle ore 21 Pescara-Cremonese. In Premier League impegni in trasferta per Manchester City e Tottenham che giocheranno contro Huddersfield e Fulham mentre in Liga c’è il Barcellona che giocherà tra le mura amiche contro il Leganes. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Rennes Montpellier

17:00 Angers Nantes

17:00 Caen Marsiglia

19:00 Bordeaux Dijon

21:00 St. Etienne Lione

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Norimberga Hertha

18:00 Schalke Wolfsburg

INGHILTERRA: Premier League

14:30 Huddersfield Manchester City

17:00 Fulham Tottenham

ITALIA: Serie A

12:30 Frosinone – Atalanta

15:00 Fiorentina – Sampdoria

15:00 Spal – Bologna

18:00 Cagliari – Empoli

20:30 Napoli – Lazio

ITALIA: Serie B

15:00 Cosenza – Ascoli

15:00 Padova – Verona

21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA: Eredivisie

12:15 Willem II Breda

14:30 FC Emmen PSV

14:30 Graafschap Sittard

16:45 Ajax Heerenveen

SPAGNA: LaLiga

12:00 Betis Girona

16:15 Villarreal Ath. Bilbao

18:30 Levante Valladolid

18:30 Vallecano Real Sociedad

20:45 Barcellona Leganes

ITALIA: Serie C – Gruppo A

14:30

Arzachena – Entella

Juventus U23 – Carrarese

Pontedera – Piacenza

Pro Patria – Olbia

Pro Piacenza – Alessandria

Pro Vercelli – Arezzo

18:30 Lucchese – Pistoiese

ITALIA: Serie C – Gruppo C

14:30

Monopoli – Potenza

Siracusa – Catania

Trapani – Vibonese

Viterbese – Juve Stabia

16:30

Bisceglie – Reggina 1914

Catanzaro – Rende

Matera – Sicula Leonzio

Virtus Francavilla – Cavese

18:30 Casertana – Rieti

ITALIA: Primavera 1

10:00 Palermo U19 – Inter U19

10:00 Torino U19 – Cagliari U19

PORTOGALLO: Primeira Liga

16:00 Aves – Setubal

18:30 Boavista – Portimonense

21:00 Rio Ave – Feirense

PORTOGALLO: Segunda Liga

12:15 Leixoes – Benfica B

16:00

Academico Viseu – Covilha

Arouca – Penafiel

Mafra – Varzim

18:00 Academica – Oliveirense

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Osasuna – Maiorca

16:00 Gijon – Alcorcon

18:00 La Coruna – Albacete

18:00 Tenerife – Gimnastic

20:00 Extremadura UD – R. Oviedo

TURCHIA: Super Lig

14:00 Alanyaspor – Sivasspor

17:00 Trabzonspor – Basaksehir