Diretta di Fiorentina – Sampdoria. Pirotecnico pari al Franchi con i viola passati due volte in vantaggio con il neo acquisto. Nel finale prima Quagliarella ribalta il match quindi Pezzella salva i suoi

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FIORENTINA - SAMPDORIA 3-3 SECONDO TEMPO 48' si chiude sullo spettacolare 3-3 la sfida del Franchi. Vi ringraziamo per l'attenzione, appuntamento ai nostri prossimi live 48' PEZZELLA!!! PAREGGIO DEI VIOLA!!! punizione di Veretout in area per Chiesa che nello stretto mette una palla deliziosa al centro sporcata da un doriano ma sul secondo palo arriva la zampata vincente del capitano e salva i suoi allo scadere 46' intervento duro di Murru, ammonito e si accende un piccolo parapiglia a centrocampo 45' 3 minuti di recupero 45' lancio per Quagliarella con Lafont coraggioso ad anticiparlo addirittura sulla trequarti campo 43' prova il tutto per tutto la squadra viola 40' QUAGLIARELLA!!! VANTAGGIO SAMP!!! filtrante di Gabbiadini per il compagno che supera il marcatore e resiste alla carica in area di Vitor Hugo con colpo sotto porta e palla che si infila alla sinistra di Lafont 39' pennellata in area di Gabbiadini per Quagliarella anticipato 36' QUAGLIARELLA!!! PAREGGIO DELLA SAMP!!! conclusione centrale con Lafont che sceglie il palo alla sua destra. Nell'occasione giallo a Ekdal 35' rigore per la Samp! tocco di mano di Vitor Hugo su tocco di Saponara in area per smarcare un compagno 33' prova il numero in area dal fondo Gabbiadini, copre con il corpo Vitor Hugo che conquista una punizione 31' standing ovation per Muriel, mattatore del match, al suo sposto c'è Laurini 31' inserimento di Sala in area murato da Vitor Hugo 29' in campo Gabbiadini per Jankto 25' MURIELLLL!!! RADDOPPIO DELLA FIORENTINA!!! strepitoso il neo acquisto che parte da centrocampo con un tacco su Anderson quindi mette la freccia, entra in area e conclude con freddezza su Audero 24' in campo Defrel per Caprari 24' conclusione larga da fuori per Veretout 22' palla in area di Chiesa innescato da Muriel ma ottimo muro difensivo di Murru in scivolata 17' gara bloccata e bruttina al momento in questa ripresa. Molto possesso palla a centrocampo, poche azioni degne di nota 15' giallo a Jankto, punito un fallo su Chiesa 7' su cross dalla destra, allontana la difesa doriana 5' equilibrio in campo, prova la squadra ospite a sfruttare in questa ripresa l'uomo in più partiti! primo possesso palla della Fiorentina che la perde subito squadre nuovamente in campo due novità: Saponara per Ramirez e Dabo per Simeone PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo sull'1-1, proteste viola per un fallo di Murru su Veretout non segnalato quasi al limite dell'area. Ci sentiamo fra qualche istante per seguire assieme il secondo tempo del match 45' 1 minuto di recupero 44' RAMIREZ!!! PAREGGIO DELLA SAMP!!! punizione magistrale di Gaston con palla che dai 25 metri supera la barriera e si infila sotto l'incrocio dei pali entrando in rete dopo aver fatto carambola con il legno 41' su angolo dalla destra palla a Jankto ma conclusione larga da buona posizione 39' rosso a Fernandes! Viola in 10, punito con il secondo giallo il centrocampista entrato duro a centrocampo 36' buona palla lavorata in area spalle alla porta di Ramirez per Caprari che conclude centrale, blocca in due tempi Lafont 34' MURIEL!!! VANTAGGIO DELLA FIORENTINA! azione da manuale dell'attaccante che parte dalla trequarti supera Ramirez e Tonelli, aggira in area Andersen e conclude con delizioso tocco da biliardo con il mancino e palla rasoterra che si infila alla sinistra di Audero 34' giallo a Milenkovic che sbraccia un pò su Caprari 30' scambio Chiesa per Simeone che spalle alla porta viene fermato regolarmente 28' clamorosa palla gol per Quagliarella sul cross basso dalla sinistra di Ramirez, il giocatore non riesce a impattare sul pallone a due passi dalla porta! 27' azione di Chiesa che si vede murare il tentativo dal limite quindi secondo tentativo di Muriel, palla alta 22' giallo a Ramirez, diffidato salterà la prossima con l'Udinese 20' nulla di fatto e dall'altra parte è la Samp con Praet a non sfruttare un corner dalla destra 18' filtrante di Chiesa che manda in porta Simeone un pò lento nella conclusione in area a favorire l'intervento in scivolata di Tonelli. Solo angolo 17' sortita sulla sinistra di Ramirez che calibra male il cross troppo lungo per tutti 14' primo giallo del match per Fernandes, intervenuto duro su Praet 13' folata di Chiesa che si beve Murru e crossa sul primo palo basso per Simeone anticipato in angolo! 12' buon avvio della squadra di Pioli, bello spunto a sinistra di Muriel, cross rasoterra che non viene accolto da nessuno 10' buona ripartenza viola: Gerson filtrante per Chiesa che apre troppo il diagonale in area fallendo una buona chance 9' scarico di Chiesa per Fernandes, palla dal limite con il destro piazzato ma palla a lato di alcuni metri 6' chiusura di Milenkovic, primo angolo anche per la Samp. Sugli sviluppi palla filtrante per Caprari che fa una buona finta ma controlla male con il destro e la palla gli sfila sul fondo 4' Tonelli in chiusura su Chiesa che cerca la gioca dal fondo, corner per i viola 2' cross di Biraghi per Gerson che non aggancia a centroarea partiti! calcio d'avvio per la Samp Siamo pronti, le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Grande attesa per l'esordio dal primo minuto di Muriel, l'altro neo acquisto, Gabbiadini, partirà dalla panchina. Un saluto agli amici di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Fiorentina - Sampdoria. Dalle ore 15 seguiremo in tempo reale il match con la consueta webcronaca. Ci risentiamo per l'ingresso in campo delle due squadre.

La presentazione del match

FIRENZE – Oggi pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Fiorentina – Sampdoria, incontro valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Sfida che si preannuncia molto interessante e stuzzicante viste le caratteristiche e le ambizioni delle due squadre. Da una parte ci sono i toscani che vengono dal successo in Coppa Italia col Torino mentre in classifica occupano la decima posizione con 26 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i liguri che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Milan mentre in classifica occupano il settimo posto con 29 punti.

QUI FIORENTINA – La formazione toscana dovrebbe scendere in campo col 3-4-1-2 con Lafont in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovi, Pezzella e Vitor Hugo. A centrocampo Veretout e Fernandes in cabina di regia con Chiesa e Biraghi sulle corsie esterne mentre davanti alle spalle del tandem offensivo composto da Simeone e Muriel.

QUI SAMPDORIA – La squadra di Giampaolo dovrebbe scendere sul rettangolo di gioco col 4-3-1-2 con Audero tra i pali, reparto arretrato composto da Bereszynski e Murru sulle fasce mentre nel mezzo Andersen e Tonelli. A centrocampo Ekdal in cabina di regia con Praet e Jankto mezze ali mentre davanti Ramirez a supporto del tandem offensivo composto da Caprari e Quagliarella.

Le dichiarazioni dei tecnici

Alla vigilia del match Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha sotttolineato l’importanza della gara: entrambe le squadre sono infatti in lizza per un posto in Europa, in corsa con Atalanta, Torino, Sassuolo e Parma. Ha dichiarato di aspettarsi un avversario forte, dai valori individuali importanti e dalla buona fisicità. Ha anticipato che l’ultimo arrivato Manolo Gabbiadini, al ritorno in blucerchiato, non partirà titolare ma sarà comunque una risorsa importante.

Anche Stefano Pioli tecnico viola, ha evidenziato come la partita, per quanto non decisiva, sia di estrema rilevanza. Della Sampdoria ha detto che è una squadra di ottimo livello e, pertanto, occorrerà una prestazione precisa, pulita, al punto di vista sia tecnico che tattico.

Tra i gigliati dovrebbe fare l’esordio Muriel, che con la maglia della Samp ha disputato 79 incontri, realizzando 21 reti.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di “Sky”, precisamente su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Inoltre, per gli abbonati sarà possibile assistere al match anche tramite l’applicazione in streaming di Sky Go.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Sampdoria

FIORENTINA (3-4-1-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Fernandes, Veretout Biraghi; Benassi; Simeone, Muriel. A disposizione: Dragowski, Laurini, Hancko, Ceccherini, Norgaard, Dabo, Gerson, Sottil, Pjaca, Mirallas, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Caprari, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Colley, Regini, Ferrari, Sala, Tavares, Vieira, Saponara, Defrel, Gabbiadini, Kownacki. Allenatore:Marco Giampaolo.

STADIO: Artemio Franchi