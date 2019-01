Cagliari – Empoli 2-2:i rossoblu agguantano il pareggio nel recupero

Cronaca di Cagliari – Empoli. I toscani si fanno raggiungere nei minuti di recupero: Reti di Pavoletti, Di Lorenzo, Zajc e Farias

CAGLIARI – Oggi pomeriggio alle ore 18 andrà in scena Cagliari – Empoli, incontro valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

La cronaca minuto per minuto

SECONDO TEMPO 45+3 Finisce qui! 2-2 tra Cagliari ed Empoli 45+1 PAREGGIO CAGLIARI! Farias dribbla Veselj e spiazza Provedel! 44' tre minuti di recupero 42' sugli sviluppi del corner Silvestre allontana la palla 41' sinistro di Farias deviato in angolo 38' conclusione di Ionita, palla sul fondo! 35' VANTAGGIO EMPOLI! Zajc, su passaggio di Caputo, mette la palla sul palo più lontano! 32' altro cambio nel Cagliari: dentro Bradaric per Cigarini 28' cambio nel Cagliari; dentro Farias per Joao Pedro 25' PAREGGIO EMPOLI! Di Lorenzo raccoglie il cross di Pasqual e spiazza Cragno 22' cambio anche nel Cagliari: dentro Faragò per Birsa 20' altro cambio nell'Empoli: dentro Rodriguez per Acquah 16' Provedel anricipa Pavoletti che stava per sfruttare un cross di Srna 14' sugli sviluppi di un corner il sinistro di Ionita finisce sul fondo 12' conclusione dalla distanza di Barella ma la palla finisce sul fondo 11' cambio nell'Empoli: dentro Ucan per Brighi 8' chiusura di Srna su cross Di Lorenzo 6' errore difensivo di Brighi, Pavoletti ne approfitta e prova la conclusione dalla distanza ma la palla finisce abbondantemente a lato 3' conclusione di Pasqual su punizione; palla abbondantemente a lato 1' si riparte! PRIMO TEMPO 45' finisce qui il primo tempo con il Cagliari in vantaggio 44' non ci sarà recupero 42' cross di Di Lorenzo, colpo di tacco di Zajc e palla sul fondo 39' lancio lungo per Traorè che non arriva sulla palla 37' Il VAR convalida il gol 35' VANTAGGIO CAGLIARI! Solito colpo di testa, su cross di Ionita, e Pavoletti porta in vantaggio i rossoblu! 34 chiusura di Silvestre su Rasmussen 32' ancora un fuorigioco di Pavoletti 30'cross di Pasqualm respinge Romagna 23' prova la conclusione Zajc e la palla finisce a lato 21' ancora un fuorigioco di Pavoletti 19' cross di Srna respinto da Silvestre 17' lancio lungo per Joao Pedro che manca di un soffio la palla 16' prova la mezza rovesciata Paoletti ma la palla finisce alta sopra la traversa 15' anticipo di Di Lorenzo su Joao Pedro al limite dall'are 11' Pavoletti mette la palla in rete ma anche in questo caso era netto fuorigioco 10' colpo di testa di Birsa e palla che finisce sopra la traversa. Era però fuorigioco 6' intervento falloso di Brighi su Joao Pedro 4' Di Lorenzo mette la palla in mezzo, Pisacane la respinge 3' anticipo di Acquah su Birsa 1' partiti! Prima palla giocata dal Cagliari squadre in campo CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Ionita, Cigarini (dal 32' st Bradaric), Barella; Birsa (dal 22' st Faragò); Joao Pedro (dal 28' st Farias), Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Andreolli, Lykogiannis, Pajac, Bradaric, Faragò, Lella, Farias, Verde. Allenatore: Rolando Maran. EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah (dal 20' st Rodriguez), Brighi (dall'11 st Ucan), Traore, Pasqual; Zajc, Caputo. A disposizione: Terracciano, Fulignati; Rodriguez, Untersee, Marcjanik, Pejovic, Bubacar, Belardinelli, Ricchi, Ucan, Mraz. Allenatore: Giuseppe Iachini Reti: al 35' Pavoletti, al 25' st Di Lorenzo, al 35' st Zajc, al 45+1 Farias Ammonizioni: Espulsioni: Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 3' nella ripresa

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione sarda che ha chiuso il girone d’andata perdendo in casa dell’Udinese ed in classifica occupa la tredicesima posizione con 20 punti. Dall’altra parte ci sono i toscani che vengono dalla sconfitta casalinga maturata contro l’Inter ed in classifica sono al diciassettesimo posto con 16 punti.

QUI CAGLIARI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Cragno in porta, pacchetto difensivo composto da Srna e Padoin sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Pisacane e Romagna. A centrocampo Bradaric in cabina di regia con Barella e Ionita mezze ali mentre davanti Joao Pedro a supporto del tandem offensivo composto da Pavoletti e Farias.

QUI EMPOLI – La formazione toscana dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Veseli, Rasmussen e Silvestre. A centrocampo Capezzi in cabina di regia con Acquah e Traorè mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Antonelli. In attacco tandem offensivo composto da Zajc e Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky, sul canale Sky Sport Serie A (canale 202). Inoltre, per gli abbonati il match sarà fruibile in streaming attraverso l’applicazione Sky Go.

Le probabili formazioni di Cagliari – Empoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Pavoletti, Farias. Allenatore: Maran

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Rasmussen, Silvestre; Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Traoré, Antonelli; Zajc, Caputo. Allenatore: Iachini

STADIO: Sardegna Arena