Udinese – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

UDINE – Sabato 10 aprile, alle ore 20.45 si giocherà Udinese – Torino, match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno precedente sono stati sconfitti in trasferta dall’Atalanta per 3-2. In questa stagione i bianconeri in ventinove turni hanno raccolto otto vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte per un totale di trentatré punti che valgono loro il dodicesimo posto in classifica. Dall’altra parte la squadra ospite, la quale è reduce dal pareggio nel derby della Mole contro la Juventus per 2-2. La squadra granata in ventotto giornate ha ottenuto quattro vittorie, dodici pareggi e dodici sconfitte per un totale di ventiquattro punti che valgono loro il diciassettesimo posto in classifica, poco sopra la zona retrocessione.

Nella scorsa stagione si era aggiudicata l’incontro l’Udinese per 1-0 con rete decisiva di Okaka. Riguardo i precedenti giocati in Friuli si contano 35 gare, di cui 15 vinte dall’Udinese, 14 pareggi e 6 vittorie del Torino, 50 gol segnati dalla squadra bianconera e 34 da quella granata. Il più alto numero di gol segnati in un loro incontro è 6, dato che nella stagione 1956/57 vinse l’Udinese 5-1 e in quella 2015/16 trionfò in trasferta il Torino per un 1-5.

Sabato 10 aprile, alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento diretto della partita.

QUI UDINESE – In difesa è recuperato Samir, si giocherà il posto da titolare con Bonifazi. Deulofeu è ancora alle prese con l’infiammazione al ginocchio è ancora in dubbio, mentre Llorente dovrebbe avere la meglio su Okaka. La squadra friulana dovrebbe scendere in campo con un 3-5-1-1 con Musso tra i pali, pacchetto difensivo formato da Becao, Nuytinck e Samir. In mediana Walace affiancato da De Paul e Pereyra e sulle corsie laterali Molina e Stryger Larsen. In attacco Forestieri sulla trequarti alle spalle di Llorente unica punta.

QUI TORINO – Nicola dovrà fare a meno di Sirigu essendo stato rilevato positivo al Covid-19, al suo posto è pronto Milinkovic-Savic. Lyanco e Nkoulou sono in dubbio, poitrebbe partire titolare in difesa Buongiorno. La squadra granata dovrebbe essere schierata con un 3-4-1-2 con Milinkovic-Savic in porta, linea di difesa con Izzo, Buongiorno e Bremer. A centrocampo in cabina di regia Rincon e Mandragora ed esterni Vojvoda e Ansaldi . In attacco sulla trequarti Verdi dietro al tandem offensivo formato da Sanabria e Belotti.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Udinese – Torino del 10 aprile 2021, valido per la trentesima giornata di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Il Derby della Mole sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4 o 5, o ancora a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La partita sarà inoltre disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vedere la sfida in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Sarà possibile vedere Udinese – Torino in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà precedentemente preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand.

Le probabili formazioni delle due squadre

UDINESE (3-5-1-1):Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Walace, Pereyra, S. Larsen; Forestieri; Llorente Allenatore: Gotti.

TORINO (3-4-1-2):Milinkovic-Savic; Izzo, Buongiorno, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola.

STADIO: Dacia Arena