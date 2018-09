Le Nazionali europee continuano a misurarsi nella Uefa Nations League: male l’Italia, vincono la Turchia nella Lega B e il Kosovo nella Lega D. Di seguito il resoconto delle gare del 10 settembre

La Lega D ha dato vita ha ben tre match: Andorra – Kazakistan, Kosovo – Far Oer e Malta – Azerbaigian. La prima si è conclusa con un pareggio per 1-1 con le reti di Logvinenko, per gli ospiti, e di Alaez per i padroni di casa che nel finale hanno trovato il gol del pari. Il Kosovo centra la sua prima vittoria nella competizione grazie al 2-0 contro le Isole Far Oer: in gol per la formazione di casa sono andati Zeneli, al 50′, e Nihiu al 55′. Nell’ultima sfida di questa lega è andato in scena anche il pareggio tra Malta e Azerbaigian. Alla rete maltese di Agius al 10′ ha risposto il gol di Khalilzade al 26′ che ha riportato il risultato in parità. Nella Lega C sotto i riflettori è finita la divertente sfida tra Serbia e Romania che si è conclusa 2-2. Al gol del vantaggio serbo di Mitrovic ha risposto Stanciu su rigore all’inizio della ripresa, poi ancora Mitrivic ha riportato avanti i suoi con il suo secondo gol di giornata. Al 68′ Tucudean, su assist di Stanciu, ha segnato la rete del definitivo 2-2. Vincono anche Scozia e Montenegro, entrambi per 2-0. I primi hanno battuto l’Albania grazie all’autogol di Djimsiti e la rete di Naismith. I secondi con un gol al 34′ e uno al 35′ riescono ad ottenere i tre punti contro la Lituania. Nella Lega B la Turchia batte, in rimonta, 2-3 la Svezia. Gli svedesi al 49′ erano avanti 2-0 grazie alle reti di Thelin e Claesson, ma due minuti dopo il raddoppio è arrivato il gol di Calhanoglu che ha subito riaperto la gara. Nel finale, minuto 88′ e 92′, Akbaba mette a segno una doppietta portando i turchi a vincere la gara. Nella lega A il Portogallo batte l’Italia 1-0 grazie alla rete di Andre Silva ad inizio ripresa.

Uefa Nations League, risultati del 10 settembre

LEGA D

Andorra – Kazakistan 1-1

Kosovo – Isole Far Oer 2-0

Malta – Azerbaigian 1-1

LEGA C

Montenegro – Lituania 2-0

Scozia – Albania 2-0

Serbia – Romania 2-2

LEGA B

Svezia – Turchia 2-3

LEGA A

Portogallo – Italia 1-0