Ufficiale: Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan

La società rossonera ha reso noto, tramite comunicato ufficiale, l’esonero del tecnico. Atteso l’arrivo di Stefano Pioli

MILANO – La notizia era nell’aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Marco Giampaolo non è più l’allenatore del Milan. A comunicarlo è stato lo stesso club rossoneto tramite una nota sul proprio sito ufficiale.

Al tecnico abruzzese non è bastata la vittoria di sabato scorso a Marassi contro il Genoa: troppe sono state, per la società rossonera, quattro sconfitte subite in quattro partite disputate (contro Udinese, Inter, Torino e Fiorentina). L’esonero è arrivato dopo che il tecnico non ha raggiunto la risoluzione consensuale con il Milan.

Si attende l’ufficialità dell’affidamento della guida della prima squadra a Stefano Pioli.

Il comunicato ufficiale del Milan

“AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali”.