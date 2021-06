Ungheria – Portogallo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Ungheria – Portogallo del 15 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata del Gruppo F di Euro 2020

BUDAPEST – Martedì 15 giugno alle ore 18 andrà in scena Ungheria – Portogallo, incontro valido per la prima giornata del Gruppo F di Euro 2020. Da una parte c’è la Nazionale di Marco Rossi che ha staccato il pass per questa competizione vincendo lo spareggio contro l’Islanda. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Fernando Santos che ha centrato l’accesso all’Europeo chiudendo al secondo posto, dietro l’Ucraina, il Gruppo B con 17 punti. Negli ultimi 13 precedenti bilancio favorevole alla Nazionale Lusitana che ha ottenuto 9 vittorie contro le 0 della Nazionale Magiara, 4 i pareggi. Le due squadre si sono affrontate anche nell’Europeo del 2016 con lo spettacolare pareggio per 3-3. La nazionale portoghese ha vinto tre volte su tre a Budapest. L’Ungheria partecipa per la quarta volta agli Europei, la seconda consecutiva, ed il suo bilancio recita 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte in otto partite giocate. L’Ungheria ha giocato ben 401 partite a Budapest con un bilancio di 229 vittorie, 89 pareggi e 83 sconfitte.

La cronaca con commento minuto per minuto

UNGHERIA-PORTOGALLO IN DIRETTA Martedì 15 giugno alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI UNGHERIA – L’Ungheria dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Gulacsi in porta, pacchetto difensivo composto da Fiola, Orban e Szalai. A centrocampo Nagy in cabina di regia con Kalmar e Kleinheisler mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lovrencsics e Varga. In attacco tandem offensivo composto da Ad. Szalai e Sallai.

QUI PORTOGALLO – Fernando Santos dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Semedo e Guerreiro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ruben Dias e José Fonte. A centrocampo Danilo Pereira in cabina di regia con Sergio Oliveira e Bruno Fernandes mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Bernard Silva, Joao Felix e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Ungheria – Portogallo

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kalmar, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai. Allenatore: Rossi PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ungheria – Portogallo, valido per la prima giornata del Gruppo F di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Per assistere alla sfida c’è anche l’opzione streaming, garantita dall’app di Sky Go (fruibile tramite pc, smartphone e tablet). Un’altra possibilità corrisponde a Now TV, servizio on demand di Sky che propone vari pacchetti con i migliori eventi trasmessi dall’emittente satellitare (tra cui le partite degli Europei).