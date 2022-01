USA – El Salvador: diretta live e risultato in tempo reale

La partita USA – El Salvador di venerdì 28 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la non giornata delle qualificazioni ai Mondiali Nord e Centro America

COLUMBUS – Venerdì 28 gennaio 2022, all’1, al Lower.com Field di Columbus, si affrontano USA e El Salvador per la nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali del Nord e Centro America. La gara di andata, giocata lo scorso 3 settembre, si é chiusa a reti inviolate. Gli USA, il 19 dicembre, in amichevole, hanno battuto di misura la Bosnia Erzegovina. L’ultimo incontro per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar risale invece allo scorso 16 novembre quando finì 1-1 contro la Giamaica; ora in classifica sono secondi, a una lunghezza dalla capolista Canada, con 15 punti, frutto di quattro vittoria, tre pareggi e una sconfitte, con dodici gol fatti e cinque subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una, realizzando sei reti e incassandone tre. Gli Yankees non perdono in casa da diciotto partite. L’El Salvador, invece, occupa il settimo posto in classifica a quota 7 punti, con un cammino di una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte; ha siglato quattro gol e ne ha subito dieci. Il suo bilancio delle ultime cinque partite é di due pareggiate e tre perse con tre reti realizzate e sei incassate. L’ultimo impegno risale allo scorso 12 dicembre quando ha perso di misura in amichevole contro il Cile; nell’ultima partita per le qualificazioni al Mondiale é stato sconfitto per 2-1 dal Panama.

QUI USA – Gli USA dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Steffen tra i pali e difesa composta al centro da Zimmerman e M. Robinson e sulle fasce da A. Robinson e Yedlin. A centrocampo McKennie, Adams e Musah. Tridente offensivo formato da Aaronson, Pepi e Pulisic .

QUI EL SALVADOR – Per l’El Salvador probabile modulo speculare con Gonzalez in porta e con Larin, Dominguez, Zavaleta e Tamacas a comporre il blocco difensivo. In mezzo al campo Martinez; A. Roldan, Hernandez e, alle spalle del tridente di attacco formato da Ceren; Henriquez e Rivas.

Le probabili formazioni di USA – El Salvador

USA (4-3-3): Steffen; A. Robinson, Zimmerman, M. Robinson, Yedlin; McKennie, Adams, Musah; Aaronson, Pepi, Pulisic

EL SALVADOR (4-3-3): Gonzalez; Larin, Dominguez, Zavaleta, Tamacas; Martinez; A. Roldan, Hernandez, Ceren; Henriquez, Rivas

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita USA – El Salvador, valida per la nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Nord e Centro America, non sarà trasmessa in diretta televisiva o in streaming.