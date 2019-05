Valencia-Arsenal 2-4, il tabellino: londinesi in finale

Il tabellino di Valencia-Arsenal 2-4 il risultato finale: la compagine londinese vince anche al ritorno staccando il pass per la finale di Baku.

VALENCIA – L’Arsenal è la prima finalista della UEFA Europa League 2018/2019. Nel match valido per la semifinale di ritorno la formazione londinese si impone 4-2 al Mestalla dopo aver vinto 3-1 all’Emirates. Successo in rimonta per la squadra di Emery visto che a passare in vantaggio sono gli spagnoli con Gameiro ma la tripletta di Aubayemang e la rete di Lacazette permettono agli inglesi di vincere anche al ritorno, nel mezzo il momentaneo pari spagnolo con Gameiro. I Gunners, adesso, attendono una tra Chelsea e Francoforte.

Valencia-Arsenal 2-4: il tabellino del match

VALENCIA (4-4-2): Neto; Piccini (56′ Soler), Gabriel, Garay, Gayà; Coquelin, Parejo, Wass, Gonçalo Guedes (71′ Torres); Gameiro, Rodrigo (72′ Santi Mina). A disposizione: Domenech, Roncaglia, Soler, Diakhaby, Lato, Torres, Santi Mina. Allenatore: Marcelino.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Sokratis Papastathopoulos, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira (80′ Guendouzi), Xhaka, Kolasinac (71′ Mustafi); Ozil (62′ Mkhitaryan), Aubameyang; Lacazette. A disposizione: Leno, Elneny, Mkhitaryan, Iwobi, Mustafi, Guendouzi, Nketiah. Allenatore: Unai Emery.

Reti: 11′ Gameiro (V), 17′ Aubameyang (V), 50′ Lacazette (A), 58′ Gameiro (V), 69′ Aubameyang (A), 89′ Aubameyang (A)

Ammonizioni: Garay, Gaya (V), Ozil (A)

Recupero: 2′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

Stadio: Mestalla