Valencia – Getafe 1-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Valencia – Getafe del 13 agosto 2021 in diretta: presentazione, risultato, cronaca diretta con il tabellino della prima giornata di Liga

VALENCIA – Venerdì 13 agosto, alle ore 21, allo Stadio Mestalla, si giocherà Valencia – Getafe, match valido per la prima giornata di Liga. Il Valencia, nella scorsa stagione, si é piazzato tredicesimo: nelle ultime cinque sfide ha ottenuto tre vittorie, una delle quali contro il Milan, e due sconfitte. Il Getafe ha chiuso lo scorso campionato al quindicesimo posto, finendo a soli quattro punti dalla zona retrocessione: nelle ultime cinque gare ha vinto quattro volte e pareggiato una.

Cronaca diretta della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: VALENCIA CF-GETAFE CF 1-0 SECONDO TEMPO 50' Carlos Soler viene ammonito dall'arbitro 46' Stefan Mitrovič fuori campo per dar spazio al compagno 46' Dalla panchina si alza Vitolo che fa il suo ingresso 46' Esce dal campo Carles Aleñá per Getafe CF 46' Mata rimpiazza il compagno di squadra 46' L'arbitro dà il via al secondo tempo. Andiamo a vedere cosa ci riserverà il match PRIMO TEMPO 45' Finisce il primo tempo di gioco tra Valencia CF-Getafe CF. Non perdetevi la ripresa dell'incontro che seguiremo assieme 38' Cartellino giallo all'indirizzo di Erick Cabaco 31' L'arbitro è irremovibile, giallo per Mathías Olivera 13' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Daniel Wass 11' Rete di Carlos Soler! Superato il portiere con una trasformazione di un calcio di rigore e varia il risultato. Adesso siamo 1 a 0 3' Il direttore di gara estrae il rosso Hugo Guillamón 1' Partiti! Al via il match!



Siamo pronti a vivere le emozioni di Valencia CF - Getafe CF, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo VALENCIA CF: Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Gayà, Omar Alderete, Daniel Wass, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Maximiliano Gómez, Denis Cheryshev. A disposizione: Cristian Rivero, Mouctar Diakhaby, Jesús Vázquez, Joseda, Uroš Račić, Jason, Koba Koindredi, Alessandro Burlamaqui, Rubén Sobrino, Manu Vallejo, Diego López. Allenatore: Bordalás.



GETAFE CF: David Soria; Dakonam Djené, Erick Cabaco, Mathías Olivera, Damián Suárez, Stefan Mitrovič (dal 1' st Mata), Carles Aleñá (dal 1' st Vitolo), Mauro Arambarri, Nemanja Maksimović, Enes Ünal, Sandro. A disposizione: Rubén Yáñez, Diego Conde, Ignasi Miquel, Chema, Iglesias, Cucurella, José Macías, Hugo Duro. Allenatore: Míchel.



Reti: al 11' pt Carlos Soler.



Ammonizioni: al 13' pt Daniel Wass (VAL), al 5' st Carlos Soler (VAL), al 38' pt Erick Cabaco (GET), al 31' pt Mathías Olivera (GET).



Le probabili formazioni

Il Valencia potrebbe scendere in campo col modulo 4-4-2 con Domenech in porta e difesa composta al centro da Diakhaby e Paulista e sulle fasce da Correia e Gaya. In mezzo al campo Soler e Burlamaqui; ai lati Cheryshev e Guedes. Coppia di attacco formata da Sobrino e Gomez. Probabile modulo 4-3-3 per il Getafe con Soria in porta e difesa composta dalla coppia centrale Mitrovic-Dakonam e ai lati da Damian e Olivera. In mezzo al campo Arambarri Timor e Alena. Tridente offensivo formato da Sandro, Mata e Vitolo.

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Correia, Diakhaby, Paulista, Gaya; Cheryshev, Soler, Burlamaqui, Guedes; Sobrino, Gomez

GETAFE (4-3.3): Soria; Damian, Mitrovic, Dakonam, Olivera; Arambarri, Timor, Alena; Sandro, Mata, Vitolo

Dove vedere la partita in TV e streaming

La sfida Valencia – Getafe, valida per la prima giornata del massimo campionato spagnolo, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.