Coppa Italia, diretta Venezia – Carrarese 2-0: risultato finale

La partita Venezia – Carrarese del 30 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale, match valido per la Coppa Italia, ore 16:00

VENEZIA – Oggi pomeriggio, mercoledì 30 settembre, alle ore 16 andrà in scena Venezia – Carrarese, incontro valido per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

VENEZIA: Pomini A. (P), Bjarkason B. S., Cremonesi M., Crnigoj D., Di Mariano F., Forte F., Johnsen D., Marino A., Mazzocchi P., Molinaro C., Vacca A.. A disposizione: Bocalon R., De Marino M., Ferrarini G., Fiordilino A., Karlsson O., Lezzerini L. (P), Modolo M., Pimenta A., Rossi D., St.Clair H., Svoboda M.



CARRARESE: Pulidori G. (P), Agyei D. K., Borri L., Caccavallo G., Calderini E. (dal 1' st Ermacora F.), Pasciuti L. (dal 1' st Fantini E.), Foresta G., Grassini D., Luci A., Imperiale M. (dal 1' st Pavone F.), Schiro T.. A disposizione: Calderini E., Fortunati D., Imperiale M., Infantino S., Mazzini S. (P), Pasciuti L.



Reti: al 20' st Johnsen D. (Venezia), al 45' st Johnsen D. (Venezia).



Le probabili formazioni delle due squadre

Il Venezia reduce dalla vittoria per 1-0 nella prima partita di Serie B contro il Vicenza nel derby veneto contro il Vicenza disputa una partita brillante. In gol va Aramu. Protagonista di un ottimo avvio di campionato il club si appresta alla sfida valida per il secondo turno di Coppa Italia contro la Carrarese di mercoledì 30 settembre. Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reykjavik dalla il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Óttar Magnús Karlsson, che ha sottoscritto un contratto triennale. Altro triennale ha sottoscritto anche Francesco Forte, che proviene invece dalla Juve-Stabia. Dal Perugia arriva in arancioverde Pasquale Mazzocchi.

La Carrarese è squadra ostica, che viene da un pareggio stretto contro la Pro Patria, match che suona come un po’ come un’occasione persa. Il tecnico Baldini ha dichiarato che la partita con la Carrarese è da prendere con le molle, essendo solo la prima di campionato. Peccato la Carrarese non sia stata lucida in una partita equilibrata per sfruttare la superiorità numerica e tecnica rispetto alla Pro Patria. Sul fronte mercato la Carrarese ha acquistato il classe 94 scuola dell’Atalanta Davide Cais, attaccante che può ricoprire molti ruoli in attacco. Tra gli acquisti anche Maccarone, Bentivegna, Zampagna.

QUI VENEZIA: il Venezia si schiererà in campo con il 4-3-1-2: in porta Lazzerini, in difesa Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Feliciolo; a centrocampo Fiordilino, Taugurdeau, Maleh; in attacco Aramou, Capello, Bocalon. . Zanetti riparte dallo stesso modulo dello scorso anno. Due i nuovo giocatori in campo , che sono Ferrarini della Fiorentina sull’out di destra, Taugurdeau ex Trapani in cabina di regia: in avanti Aramu, alle spalle del duo Capello-Bocalon.

QUI CARRARESE: la Carrarese si schiera in campo con un 4-4-2: tra i pali Stefano; in difesa Mazzini, Lorenzo Borri, Michele Murolo, Marco Imperiale: a centrocampo Andrea Luci, Thomas Schirò, Lorenzo Pasciuti, Giovanni Foresta; in attacco Saveriano Infantino e Edoardo Fantini. In attacco forse la possibilità di vedere dal primo minuto Davide Clais. Da testare anche i nuovi acquisti Maccarone, Bentivegna, Zampagna.

Dove sarà possibile seguire l’incontro

L’incontro non avrà copertura radiofonica, televisiva. Non sarà visibile neanche in streaming. L’unico modo per seguire l’incontro è quello delle pagine social dei due club oltre alla nostra diretta.

A cura di Valerio Carlesimo