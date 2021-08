La partita Venezia – Frosinone del 15 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: UNIONE VENEZIA-FROSINONE 9-8 dcr

CALCI DI RIGORE

120′ L'arbitro controlla il proprio cronometro e decreta la fine della partita Unione Venezia – Frosinone. Il punteggio finale è dunque di 9 a 8 dr.

120′ Tutto pronto alla sequenza dei calci di rigore, restate incollati per non perdervene nemmeno uno

120′ Si conclude il secondo tempo supplementare tra Unione Venezia e Frosinone.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

106′ L’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo supplementare tra Unione Venezia e Frosinone. Ci prepariamo a vivere assieme questo spezzone di match

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105′ Basta così per il primo tempo supplementare di gioco tra Unione Venezia e Frosinone . Fra qualche istante saremo pronti a seguire il secondo tempo

101′ Gol! Francesco Di Mariano riesce a trovare la via della rete

93′ Gol! Mirko Gori! e risultato che cambia

91′ Partiti con il primo tempo supplementare di Unione Venezia – Frosinone. Il match prosegue

SECONDO TEMPO

90′ Si conclude il secondo tempo tra Unione Venezia e Frosinone, saranno necessari i supplementari

46′ Al via la ripresa dell’incontro tra Unione Venezia e Frosinone, ben trovati con la nostra cronaca

PRIMO TEMPO

45′ Si va negli spogliatoi con il punteggio di 8 a 7 dr. Piccola sosta e ci ritroviamo nuovamente per il secondo tempo

1′ Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Unione Venezia e Frosinone!

Tabellino

Tabellino

UNIONE VENEZIA (4-3-3): B. Bertinato; M. Caldara, P. Ceccaroni, D. Schnegg (dal 37′ st M. Svoboda), T. Ebuehi, D. Heymans, D. Peretz (dal 37′ st T. Tessmann), D. Crnigoj, D. Johnsen, F. Forte (dal 10′ st A. Sigurdsson), M. Aramu.A disposizione:L. Lezzerini, R. Pigozzo, M. Modolo, C. Molinaro, J. Dezi, A. Vacca, L. Fiordilino, F. Di Mariano, B. Bjarkason. Allenatore:Paolo Zanetti.

Reti: al 48′ st Mirko Gori, al 56′ st Francesco Di Mariano.

Formazioni ufficiali

VENEZIA: Bertinato; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Aramu, Forte, Johnsen

FROSINONE: Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca, Maiello, Rohden; Garritano, Ciano, Canotto

Le parole di Zanetti

“Domani comincia la stagione, si comincia a fare sul serio con la prima partita ufficiale della stagione. Da domani il risultato conta e avevamo bisogno di sentire questa sensazione perché la condizione psicologica è diversa in queste partite. Nelle amichevoli della tournée olandese ho puntato molto su questo concetto, amichevoli come partite ufficiale, visto anche il profilo delle tre squadre affrontate. Dobbiamo assolutamente passare il turno e questo deve essere il nostro obiettivo, perché la competizione è importante e viene trasmessa tutta in chiaro, il segnale attorno a questa competizione è chiaro e si vuole alzare l’interesse anche per questo vogliamo fare bella figura. Fino a due mesi fa eravamo avversari, la partita sarà molto equilibrata ma siamo consapevoli che noi siamo in Serie A e dovremmo fare di tutto per vincere, ma la partita credo sarà equilibrata. Al momento tra noi e il Frosinone c’è solo la categoria di diverso, poi sarà il campo a dimostrare quale sarà la migliore. Sulla carta so che andiamo ad incontrare una squadra forte con individualità, potenziale, organico e che a mi avviso lotterà per vincere la Serie B, mi aspetto una partita equilibrata. Voglio vedere dei passi avanti nella costruzione di gioco e quanto questa squadra è costruita, non voglio vedere timore nei ragazzi ma una mentalità molto matura. La squadra dovrà dimostrarsi pronta per l’inizio della nostra guerra che comincerà la settimana prossima”.

La presentazione del match

FERRARA – Questa sera, domenica 15 agosto, alle ore 20.45 si giocherà Venezia – Frosinone, incontro valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Zanetti che viene dal buon pareggio senza reti nell’amichevole giocata contro gli olandesi del Groningen. Dall’altra parte troviamo la squadra di Grosso che viene dal pareggio per 2-2, in amichevole, contro il Benevento.

QUI VENEZIA – Zanetti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Maenpaa in porta, pacchetto difensivo composto da Ebuehi e Schnegg sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Svoboda e Ceccaroni. A centrocampo Peretz in cabina di regia con Crnigoj ed Heymans mezze ali mentre davanti spazio ad Aramu alle spalle della coppia d’attacco formata da Forte e Johnsen.

QUI FROSINONE – Grosso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ravaglia in porta, pacchetto difensivo composto da Brighenti e Zampano sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Szyminski e Gatti. A centrocampo Maiello in cabina di regia con Rohden e Boloca mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Tribuzzi, Iemmello e Ciano.

Le probabili formazioni di Venezia – Frosinone

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg, Crnigoj, Peretz, Heymans, Aramu; Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Szyminski, Gatti, Zampano; Rohden, Maiello, Boloca; Tribuzzi, Iemmello, Ciano. Allenatore: Grosso

STADIO: Paolo Mazza

