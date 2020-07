Diretta Venezia – Juve Stabia 0-0: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Venezia – Juve Stabia del 24 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B

VENEZIA – Questa sera, venerdì 24 luglio, alle ore 21 si disputerà Venezia – Juve Stabia, match utile per la trentacinquesima giornata di Serie B. Da una parte, i padroni di casa che, nel torneo cadetto, arrivano dall’ottimo successo esterno raggiunto con lo Spezia con il risultato di 0-1 nell’ultimo incontro giocato. La squadra ospite, al pari degli avversari, ha raccolto i tre punti nella sfida giocata e vinta tra le mura di casa contro il Chievo, che si trova in decima posizione in Serie B.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

UNIONE VENEZIA: Luca Lezzerini; Cristian Molinaro, Marco Modolo, Pietro Ceccaroni, Antonio Vacca, Youssef Maleh, Lorenzo Lollo, Ivan Lakićević, Adriano Montalto, Samuele Longo, Alessandro Capello. A disposizione: Bruno Bertinato, Alberto Pomini, Alessandro Fiordaliso, Antonio Marino, Davide Riccardi, Michele Cremonesi, Franco Zuculini, Sergiu Suciu, Luca Fiordilino, Mattia Aramu, Gianmarco Zigoni, Gaetano Monachello. Allenatore: Alessio Dionisi.



SS JUVE STABIA: Ivan Provedel; Nicholas Allievi, Magnus Troest, Roberto Vitiello, Pasquale Fazio, Giacomo Calò, Alessandro Mastalli, Simone Calvano, Alfredo Bifulco, Alessandro Mallamo, Francesco Forte. A disposizione: Danilo Russo, Giacomo Ricci, Gianmarco Todisco, Luca Germoni, Denis Tonucci, Mariano Izco, Bright Addae, Adriano Mezavilla, Fabrizio Melara, Alessandro Rossi, Luigi Canotto, Vincenzo Della Pietra. Allenatore: Fabio Caserta.



Le probabili formazioni delle due squadre

L’undici veneto occupa attualmente la quattordicesima posizione nella graduatoria e vuole mantenere il vantaggio sulla temibile zona play-out. La Juve Stabia, invece, occupa la diciassettesima piazza del torneo e vuole provare a tirarsi fuori dalla lotta salvezza.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia alle ore 21:00 di venerdì 24 luglio, per il trentaseiesimo turno di Serie B. Due moduli a specchio, quelli proposti, che mostrano una discreta propensione ad offendere e potrebbero regalare un incontro interessante. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una forma discreta. Sono otto i punti raccolti dal Venezia nelle ultime cinque uscite stagionali. La compagine campana, al contrario, ha ottenuto cinque punti nello stesso numero di partite e non vive un periodo buono.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Venezia dovrebbe proporre il tandem composto da Longo e Capello in attacco. Lollo troverà spazio al centro del campo. La Juve Stabia del tecnico Caserta, al pari degli avversari, potrebbe schierare il duo formato da Bifulco e Forte sostenuto da Calvano sul fronte offensivo. Infine, Calò dovrebbe partire al centro della linea mediana.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Fiordilino, Lollo, Maleh; Aramu; Longo, Capello. Allenatore: Dionisi.

JUVE STABIA (4-3-1-2): Provedel; Vitiello, Tonucci, Fazio, Allievi; Mallamo, Calò, Mastalli; Calvano; Bifulco, Forte. Allenatore: Caserta.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro piacevole.