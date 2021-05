Venezia – Lecce, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Venezia – Lecce del 17 maggio 2021: incontro valevole per la semifinale di andata dei playoff di Serie B

VENEZIA – Tutto pronto allo Stadio per l’inizio di Venezia – Lecce. Sotto la direzione di Marini della sezione di Roma 1 in palio una fetta della finale dei playoff di Serie B. Ci avvicineremo al match con le formazioni ufficiali a partire dalle ore 19.45. Andiamo a vedere i possibili schieramenti alla luce delle ultime dai campi.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

I lagunari dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Maenpaa in porta, pacchetto difensivo composto da Mazzocchi e Felicioli sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Modolo e Ceccaroni. A centrocampo Taugourdeau in cabina di regia con Fiordilino e Maleh mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Aramu, Forte e Di Mariano. Corini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto arretrato formato da Maggio e Gallo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Lucioni e Meccariello. A centrocampo Hjulmand in cabina di regia con Bjorkengren e Majer mezze ali mentre davanti spazio a Mancosu alle spalle del tandem offensivo composto da Coda e Stepinski.

Le formazioni ufficiali di Venezia – Lecce

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Bjorkengren, Hjulmand, Majer; Mancosu; Coda, Stepinski. Allenatore: Corini