Venezia – Pescara 0-0: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Venezia – Pescara: presentazione del match, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quarantaduesima giornata del campionato di Serie B, fischio d’inizio alle ore 20.30

VENEZIA – Oggi alle ore 20.30 andrà in scena Venezia – Pescara, incontro valido per la quarantaduesima e ultima giornata del campionato di Serie B. Da una parte ci sono i lagunari che sono già certi dell’accesso agli spareggi promozione ma vogliono centrare il quarto posto (occupato dal Palermo) per evitare il turno preliminare.

Tabellino live VENEZIA (3-5-2): Audero; Modolo, Domizzi, Andelkovic; Firenze, Falzerano, Stulac, Frey, Garofalo; Zigoni, Gejio. A disposizione: Vicario, Russo, Bruscagin, Soligo, Fabiano, Marzura, Suciu, Cernuto, Zampano, Litteri, Del Grosso, Zennaro. Allenatore: Filippo Inzaghi PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Perrotta, Gravillon, Fiamozzi; Valzania, Machin, Coulibaly; Capone, Pettinari, Mancuso. A disposizione: Baiocco, Bovo, Yamga, Falco, Bunino, Elizalde, Fornasier, Cocco, Campagnaro, Mazzotta, Carraro, Baez. Allenatore: Bepi Pillon Reti: Ammonizioni: Recupero: Cronaca minuto per minuto [AGGIORNA LA DIRETTA - SEGUI I RISULTATI DI B LIVE] 1' TEMPO 34' punizione sulla trequarti per Garofalo per Modolo anticipato di testa a centro area

32' interessante destro dal limite di Pettinari dopo un bel controllo e palla deviata sulla sua sinistra da Audero!

28' cross dal fondo di Mancuso, gioca bene in anticipo la difesa; dall'altra parte prova il mancino Falzerano dopo aver superato Crescenzi ma la conclusione sul primo palo viene bloccata agevolmente da Fiorillo

25' Machin per Valzania che prova un filtrante per Capone ma il giocatore non trova lo spazio per colpire

23' prova ad aumentare il pressing la squadra di Inzaghi che guadagna metri

22' lo stesso giocatore attento ad allontanare sul primo palo in occasione del tentativo di Garofalo dal fondo

21' gioco fermo con Gravillon a terra che si tocca il naso, il giocatore a bordo campo per farsi tamponare la perdita di sangue e rientra prontamente in campo

21' tiro cross di Pettinari dal fondo per Coulibaly sul palo più lontano e intervento decisivo di Frey che rischia l'autogol deviando sul fondo!

19' scambio Mancuso - Fiamozzi con quest'ultimo che tenta il cross e guadagna il primo corner

16' ripartenza di Capone che in verticale serve Coulibaly ma il suo tentativo dal limite è troppo strozzato per spaventare il portiere

15' lungo lancio di Domizzi direttamente verso l'area di rigore ma la difesa riesce ad allontanare quindi Frey per la sponda di testa di Firenze in area ma ospiti nuovamente attenti in copertura

12' si gioca a ritmi molto bassi in queste prime fasi con la squadra di Inzaghi che deve giocare anche nell'ottica delle prossime sfide playoff

10' lungo lancio per Garofalo che non riesce a tenere la palla in campo

8' possesso palla del Pescara che conquista con Mancuso una punizione per fallo di Garofalo che non lo ha fatto girare quindi è Pettinari falloso su Modolo e l'azione non si sviluppa

6' dall'altra parte contropiede Venezia con Zigoni che in area fa sponda in area per Gejio che conclude debole sul Fiorillo

5' scambio tra Mancuso e Capone ma la sua conclusione dal limite è debole e Audero può distendersi sulla sua destra per bloccar palla

3' lungo lancio per Zigoni che di perde in fallo laterale me i padroni di casa che rinconquistano prontamente palla

2' possesso palla del Venezia che imposta il gioco sulla destra con un lancio di Aldelkovic quindi tentativo in area di Falzerano in area ma Fiamozzi respinge

partiti! calcio d'avvio per il Pescara. Ricordiamo che su Calciomagazine in primo piano diretta B con tutti i risultati in tempo reale per seguire la corsa playoff e salvezza Un saluto a tutti gli amici lettori di Calciomagazine e Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Venezia - Pescara, gara decisiva per il futuro delle due squadre che proprio adesso fanno il loro ingresso in campo.

Presentazione della partita

In classifica la squadra veneta è quinta con 66 punti (mentre il Palermo ne ha 68) e nell’ultimo turno ha perso 5-1 in casa della Cremonese. Dall’altra parte ci sono gli abruzzesi che hanno bisogno di un punto per centrare la matematica salvezza visto che, nell’ultima giornata, è arriva la sconfitta casalinga contro l’Ascoli. In classifica, infatti, il Delfino occupa la sedicesima posizione con 47 punti, +3 sul Novara quintultimo.

All’andata, nel match dell’Adriatico, successo di misura del Pescara che si è imposto grazie a un gol di Valzania nel finale di partita. Ad arbitrare la gara sarà il signor Serra della sezione di Torino. Sono tre i precedenti del fischietto piemontese con il Delfino ed il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Con i lagunari solo un precedente, in questa stagione, che risale al 29 Marzo con la sconfitta in casa del Frosinone per 2-1.

QUI VENEZIA – Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 con Audero tra i pali, terzetto difensivo composto da Modolo, Domizzi e Cernuto. A centrocampo Stulac in regia con Suciu e Falzerano mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Fabiano e Bruscagin. In attacco Gejio favorito su Marsura per affiancare Litteri.

QUI PESCARA – Qualche problema per Pillon che dovrà fare a meno degli squalificati Codae Brugman. Il Delfino dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Fiorillo in porta, pacchetto arretrato composto da Perrotta e Gravillon centrali mentre sulle fasce spazio a Crescenzi e Fiamozzi. A centrocampo Carraro in regia con Machin e Valzania mezze ali mentre in attacco Capone e Mancuso a supporto di Pettinari.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Audero; Modolo, Domizzi, Cernuto, Fabiano, Suciu, Stulac, Falzerano, Bruscagin, Gejio, Litteri. Allenatore: Inzaghi

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Perrotta, Gravillon, Fiamozzi, Machin, Carraro, Valzania, Capone, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Pillon

Arbitro: Serra della sezione di Torino

Stadio: Pierluigi Penzo