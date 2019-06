Venezia – Salernitana: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Venezia – Salernitana: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per il ritorno dei play-out di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

VENEZIA – Domenica 9 giugno alle ore 18 andrà in scena Venezia – Salernitana, incontro valevole per la finale di ritorno dei play-out di Serie B. Si parte dal 2-1 dell’andata in favore dalla compagine campana. Da una parte, dunque, ci sono i padroni di casa che hanno bisogno di una vittoria con due reti di scarto per passare il turno. Dall’altra parte, invece, ci sono i campani che vorranno difendere a tutti i costi la preziosa vittoria conquistata nel match d’andata. In caso di vittoria con una rete di scarto da parte del Venezia ci saranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 9 giugno alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – Cosmi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Zampano e Bruscagin sulle corsie esterne mentre nel mezzo Modolo e Coppolaro. A centrocampo Bentivoglio e Schiavone in cabina di regia con Lombardi e Pinato sulle fasce mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Bocalon e Zigoni.

QUI SALERNITANA – La compagine campana dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Micai in porta, reparto arretrato formato da Pucino e Lopez sulle fasce laterali mentre nel mezzo Mantovani e Migliorini. A centrocampo Di Tacchio in cabina di regia con Odjer e Minala mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Orlando, Djuric e Jallow.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezia – Salernitana, valido per il ritorno dei play-out di Serie B, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Venezia – Salernitana

VENEZIA (4-4-2): Vicario; Zampano, Coppolaro, Modolo, Bruscagin, Pinato, Schiavone, Bentivoglio, Lombardi, Bocalon, Zigoni. Allenatore: Cosmi

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez, Odjer, Di Tacchio, Minala, Orlando, Djuric, Jallow. Allenatore: Menichini

STADIO: Pierluigi Penzo