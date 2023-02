Venezia – SPAL 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Venezia – SPAL di Sabato 11 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 24a giornata di Serie B

VENEZIA – Sabato 11 febbraio 2023, allo Stadio “Pier Luigi Penzo”, andrà in scena Venezia – SPAL, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. Di fronte due squadre che, contro le previsioni della vigilia, si sono trovate a lottare per non retrocedere: sono appaiate in terzultima posizione, a una sola lunghezza dalla quintultima, con 24 punti. I lagunari, dopo aver collezionato soltanto due punti in sei sfide, sabato scorso sono andati a vincere per 1-2 sul campo del Benevento; i loro 24 punti sono frutto di sei vittorie, sei pareggi e undici sconfitte, diciotto reti realizzate e trentuno incassate. Gli estensi, sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Cagliari (2-1) e Bari (3-4); finora hanno vinto cinque volte, pareggiato nove e perso e perso nove realizzando ventisette reti e incassandone quaranta. All’andata la SPAL si impose per 2-0. A dirigere il match sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Andrea Niedda di Ozieri; quarto Uomo Francesco Carrione di Castellammare Di Stabia. Alla VAR Antonio Di Martino, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata. Padroni di casa dati favoriti con il segno “1” quotato mediamente 1.90.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VENEZIA – SPAL]

VENEZIA: Candela A., Carboni A., Ceppitelli L., Ellertsson M. E., Hristov P., Jajalo M., Joronen J. (Portiere), Pierini N., Pohjanpalo J., Tessmann T., Zampano F.. A disposizione: Andersen M. K., Beghetto A., Bruno (Portiere), Busato L., Busio G., Cheryshev D., Ciervo R., Johnsen D., Maenpaa N. (Portiere), Milanese T., Novakovich A., Svoboda M. Allenatore: Vanoli P..



SPAL: Alfonso E. (Portiere), Celia R., Dalle Mura C., Dickmann L., Fetfatzidis G. (dal 1' st La Mantia A.), Meccariello B., Moncini G., Nainggolan R., Peda P., Prati M., Valzania L.. A disposizione: Arena M., Fiordaliso A., Gabriel Brazao (Portiere), La Mantia A., Maistro F., Murgia A., Rabbi S., Rauti N., Tripaldelli A., Tunjov G., Zanellato N., Zuculini F. Allenatore: De Rossi D..



Reti: al 12' pt Tessmann T. (Venezia) , al 34' pt Pierini N. (Venezia) al 12' st Dickmann L. (Spal) .



Ammonizioni: al 2' st Ellertsson M. E. (Venezia).

Presentazione del match

QUI VENEZIA – Vanoli dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 schierando Joronen tra i pali e una difesa a tre formata da Hristov, Ceppitelli e Carboni. In cabina di regia Jajalo con Tessmann e Ellertsoon mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Candela e Zampano. Davanti Pohjanpalo e Pierini.

QUI SPAL – De Rossi dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2, con Alfonso in porta e con Peda, Meccariello e Dalle Mura pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Prati e Zanellato mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dickmann e Celia. Davanti la coppia La Mantia-Moncini, supportata da Fetzfadis.

Le probabili formazioni di Venezia – SPAL

VENEZIA (3-5-2): Joronen, Hristov, Ceppitelli, Carboni, Candela, Tessmann, Jajalo, Ellertsoon, Zampano, Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli

SPAL (3-4-1-2): Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura, Dickmann, Prati, Zanellato, Celia, Fetzfadis, Moncini, Rabbi. Allenatore: De Rossi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.