Venezuela – Cile 1-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Venezuela – Cile del 17 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale del match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, calcio d’inizio alle ore 22

CARACAS – Questa sera, martedì 17 novembre, allo Stadio Olimpico di Caracas, andrà in scena Venezuela – Cile, gara valida per la quarta giornata del girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali 2022; calcio di inizio previsto per le ore 22.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: VENEZUELA-CILE 1-1 15' La palla termina in rete! Arturo Vidal! Cambia il punteggio che adesso è di 1 a 1 9' In gol Luis del Pino! Per lui con un tocco di testa, assist di Yangel Herrera e punteggio che diventa: 1 a 0 8' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Guillermo Maripán 1' Partiti! Al via il match!



Siamo pronti a vivere le emozioni di Venezuela - Cile, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo VENEZUELA: Wuilker Faríñez; Alexander González, Luis del Pino, Wilker Ángel, Yordan Osorio, Júnior Moreno, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., Jefferson Savarino, Darwin Machís, Salomón Rondón. A disposizione: Joel Graterol, Alain Baroja, Oscar Conde, Jhon Chancellor, Yeferson Soteldo, Cristian Rivas, Rómulo Otero, Bernaldo Manzano, Juanpi Añor, Jhon Murillo, Jan Hurtado, Fernando Aristeguieta. Allenatore: José Peseiro.



CILE: Claudio Bravo; Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Erick Pulgar, César Pinares, Jean Beausejour, Arturo Vidal, Felipe Mora, Jean Meneses, Alexis Sánchez. A disposizione: Brayan Cortés, Omar Carabalí, Sebastián Vegas, Francisco Sierralta, Nicolás Díaz, Yonathan Andía, Pablo Parra, Rodrigo Echeverría, Claudio Baeza, Andrés Vílches, Carlos Palacios, Fabián Orellana. Allenatore: Reinaldo Rueda.



Reti: al 9' pt Luis del Pino, al 15' pt Arturo Vidal.



Ammonizioni: al 8' pt Guillermo Maripán (CIL).







Wuilker Faríñez; Alexander González, Luis del Pino, Wilker Ángel, Yordan Osorio, Júnior Moreno, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., Jefferson Savarino, Darwin Machís, Salomón Rondón.Joel Graterol, Alain Baroja, Oscar Conde, Jhon Chancellor, Yeferson Soteldo, Cristian Rivas, Rómulo Otero, Bernaldo Manzano, Juanpi Añor, Jhon Murillo, Jan Hurtado, Fernando Aristeguieta.José Peseiro.Claudio Bravo; Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Paulo Díaz, Erick Pulgar, César Pinares, Jean Beausejour, Arturo Vidal, Felipe Mora, Jean Meneses, Alexis Sánchez.Brayan Cortés, Omar Carabalí, Sebastián Vegas, Francisco Sierralta, Nicolás Díaz, Yonathan Andía, Pablo Parra, Rodrigo Echeverría, Claudio Baeza, Andrés Vílches, Carlos Palacios, Fabián Orellana.Reinaldo Rueda.al 9' pt Luis del Pino, al 15' pt Arturo Vidal.al 8' pt Guillermo Maripán (CIL).

La presentazione del match

QUI VENEZUELA – Il Venezuela ha iniziato male la sua campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA, perdendo tutte e tre le partite; é, pertanto, il fanalino di coda del girone a quota zero. Il Cile, invece, é sesto, a pari merito con la Colombia, con 4 punti, frutto di una vittoria (contro il Perù nell’ultimo incontro disputato), un pareggio e una sconfitta.

QUI VENEZUELA- Probabile modulo 4-3-3 per il Venezuela con Farinez tra i pali e pacchetto difensivo formato dalla coppia centrale Osorio-Angel e da Rosales e Feltscher sulle corsie. A centrocampo Moreno, Rincon e Casseres. Tridente offensivo composto da Machis, Rondon e Soteldo

QUI CILE – Il Cile potrebbe scendere in campo con un modulo speculare con Bravo tra i pali e pacchetto difensivo formato dalla coppia centrale Diaz-Maripan e da Isla e Beausejour sulle corsie. A centrocampo Pulgar, Vidal e Baeza. Tridente offensivo composto da Orellana, Alexis Sanchez e Meneses.

Le probabili formazioni di Venezuela – Cile

VENEZUELA (4-3-3): Farinez; Rosales, Osorio, Angel, Feltscher; Moreno, Rincon, Casseres; Machis, Rondon, Soteldo.

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Diaz, Maripan, Beausejour; Pulgar, Vidal, Baeza; Orellana, Alexis Sanchez, Meneses.

STADIO: Olimpico di Caracas

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’Incontro Venezuela – Cile, valevole per la quarta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà visibile sulla piattaforma OTT Como Tv che ha acquisito in esclusiva per l’Italia i diritti per il CONMEBOL World Cup 2022 Qualifying Tournament.