Verona – Padova: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Verona – Padova: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la prima giornata di Serie B, fischio d’inizio alle ore 18

VERONA – Domenica 26 agosto alle ore 18 si giocherà Verona – Padova, derby veneto e incontro valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la compagine di Grosso che, secondo molti addetti ai lavori, è considerata una delle favorite per la promozione diretta. L’inizio di stagione, però, ha regalato subito una delusione agli Scaligeri che sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Catania. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione di Bisoli che torna in Serie B dopo cinque stagioni ed il fallimento che ha portato la squadra veneta a ripartire dalla Serie D.

La cronaca minuto per minuto

QUI VERONA – Grosso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Silvestri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Crescenzi e Balkovec sulle fasce mentre nel mezzo Caracciolo e Dawidowicz. A centrocampo Gustafsson in cabina di regia con Laribi ed Hendersen mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Ragusa, Di Carmine e Matos.

QUI PADOVA – Bisoli dovrebbe schierare il suo Padova col 3-5-1-1 con Perisan in porta, reparto arretrato composto da Capelli, Ceccaroni e Trevisan. A centrocampo Della Rocca in cabina di regia con Pulzetti e Belinghieri mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Salviato e Zambataro. In attacco Clemenza a supporto di Bonazzoli.

Dove vederla in TV e in streaming

La Serie B sarà esclusiva DAZN, la nuova piattaforma in streaming che potrete seguire tramite pc, laptotp, tablet o smartphone.

Verona – Padova: le probabili formazioni del match

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Dawidowicz, Balkovec; Laribi, Gustafsson, Hendersen; Ragusa, Di Carmine, Matos. Allenatore: Grosso

PADOVA (3-5-1-1): Perisan; Capelli, Ceccaroni, Trevisan; Salviato, Belingheri, Della Rocca, Pulzetti, Zambataro; Clemenza; Bonazzoli. Allenatore: Bisoli

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi