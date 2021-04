Vibonese – Bari: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Vibonese – Bari di Sabato 3 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata del Girone C di Serie C

VIBO VALENTIA – Sabato 3 aprile 2021, alle ore 15:00 andrà in scena Vibonese – Bari, incontro valevole per la 34° giornata del Girone C di Serie C. 0-0 è il punteggio dell’ultima sfida tra queste due squadre che risale al 13 dicembre 2020. Pronostico a favore del Bari con i bookmakers che quotano questo successo a 2.10. La Vibonese ha inanellato 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 6 gol e subendone 5 . Il Bari é reduce da 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 4 reti e ne ha subito 7. Un’ora prime dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 15:00 vi racconteremo in diretta l’incontro attraverso la nostra diretta testuale. Sguardo all’attuale classifica del Girone C di Serie C dove comanda la Ternana con 78 punti, in seconda posizione segue l’Avellino con 63 e il Bari con 56 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Vibonese – Bari , valevole per la giornata 34 del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Vibonese – Bari

Probabile modulo 3-5-2 per la Vibonese con Marson in porta e retroguardia composta da Sciacca, Redolfi e Mahrous. In cabina di regia Rasi con Tumbarello e Laaribi mezz’ali; sulle fasce Ciotti e Berardi. Davanti Plescia e Statella Carrera potrebbe optare invece per un modulo 3-4-3 con Frattali in porta, pacchetto difensivo con Celiento, Minelli e Di Cesare. A centrocampo Lollo e De Risio; sulle corsie Sarzi Puttini e Marras. Tridente offensivo composto da Antenucci, Cianci e D’Ursi.

VIBONESE (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella. Allenatore: Galfano.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttimìni, Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D’Ursi, Cianci. Allenatore: Carrera