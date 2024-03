Vibonese – Reggio Calabria 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Vibonese-Reggio Calabria di domenica 24 marzo in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

VIBO VALENTIA – Domenica 24 marzo allo stadio Razza andrà in scena il derby calabrese tra Vibonese e Reggio Calabria, gara valevole per la trentaduesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la Vibonese reduce dalla sconfitta sul campo dell’Igea Virtus (2-1) dopo tre risultati utili. Dall’altro lato, invece, la nuova Reggina che sta tenendo un rendimento altalenante: tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Si tratta di uno scontro ad alta quota tra la Vibonese terza a quota 60 (diciotto successi, sei pareggi e quattro ko) e il Reggio Calabria quarto con 49 punti conquistati e una gara in meno (quattordici successi, sette pari e sei ko).

I rossoblu hanno perso una sola gara tra le mura amiche totalizzando 33 punti mentre gli amaranto hanno portato a casa sei vittorie, quattro pari e tre ko in trasferta (peggio solo di Vibonese, Siracusa e della capolista Trapani). A dirigere l’incontro sarà Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania coadiuvato dagli assistenti Alberto Fiore di Messina ed Elvira Rizzo di Enna.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIBONESE-REGGIO CALABRIA]

Le formazioni ufficiali di Vibonese – Reggio Calabria

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Ciotti, Baldan, Onraita, Malara; Mal, Borgia, Esposito; Castillo, Favetta, Furina. A disposizione: Polidori, Casalounge, Iuliano, Tandara, Terranova, Puca, Staropoli, Gaeta, Anzelmo. Allenatore: Buscè

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea; Martiner, Adejo, Kremenovic, Porcino; Mungo, Simonetta, Salandria; Provazza, Bolzicco, Renelus. A disposizione: Martinez, ingegneri, Cham, Barillà, Marras, Perri, Belpanno, Parodi, Girasole. Allenatore: Trocini

I convocati della Vibonese

Portieri – Del Bello, Polidori

Difensori – Baldan, Onraita, Puca, Casalongue, Malara

Centrocampisti – Pirvu, Anzelmo, Ayad, Iuliano, Esposito, Staropoli, Gaeta, Borgia, Mal

Attaccanti – Ciotti, Terranova, Tandara, Furina, Favetta, Castillo

I convocati della Reggio Calabria

Portieri – Martinez, Velcea

Difensori – Adejo, Cham, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi, Zanchi

Centrocampisti – Barillà, Belpanno, Mungo, Porcino, Salandria, Simonetta

Attaccanti – Bolzicco, Lika, Marras, Perri, Provazza, Renelus

Le probabili formazioni di Vibonese-Reggio Calabria

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Malara, Baldan, Puca, Casalongue; Esposito, Iuliano, Anzelmo; Ciotti, Favetta, Gaeta. Allenatore: Buscè

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea; Martiner, Kremenovic, Adejo, Porcino; Barillà, Simonetta, Mungo; Provazza, Bolzicco, Renelus. Allenatore: Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara.