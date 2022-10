L.R. Vicenza – Juventus Next Gen 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita L.R. Vicenza – Juventus Next Gen di Mercoledì 12 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il recupero della quinta giornata del campionato di Serie C 2022-2023, Girone A

VICENZA – Mercoledì 12 ottobre, allo Stadio “Romeo Menti” di Vicenza, andrà in scena L.R. Vicenza – Juventus Next Gen, recupero della quinta giornata del campionato di Serie C 2022/2023, Girone A; calcio di inizio alle ore 20, e non alle 19 come inizialmente previsto. La gara inizialmente era in programma il 24 settembre ma era stata rimandata a causa della coincidenza degli impegni della Nazionali, dove militano molti giocatori bianconeri. Il Vicenza di Francesco Baldini viene al pareggio casalingo per 1-1 contro la Pro Patria; é undicesimo in classifica a quota 8 punti, con un percorso di due partite vinte, due pareggiate e due perse, tredici gol fatti e otto subiti. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla, invece, é reduce dal pari esterno per 3-3 contro il Piacenza ed é sedicesimo con 6 punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, dieci reti realizzate e altrettante incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Franco Iacovacci della sezione di Latina e Davide Conti della sezione di Seregno. Quarto ufficiale Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo.

L.R. VICENZA: Cappelletti D., Confente A. (Portiere), Dalmonte N. (dal 44' st Giacomelli S.), Ferrari F., Greco J., Ierardi M., Jimenez K. (dal 22' st Cavion M.), Padella E., Rolfini A. (dal 22' st Begic T.), Ronaldo (dal 43' st Cataldi R.), Sandon T. (dal 32' st Bellich M.). A disposizione: Alessio F., Begic T., Bellich M., Busatto T., Cataldi R., Cavion M., Corradi C., Desplanches S. (Portiere), Giacomelli S., Oviszach E., Pasini N., Scarsella F., Stoppa M., Valietti F., Zonta L.



JUVENTUS U23: Barrenechea E. (dal 33' st Palumbo M.), Da Graca C. M. (dal 41' st Compagnon M.), Garofani G. (Portiere), Iling S. (dal 33' st Cudrig N.), Iocolano S. (dal 22' st Rafia H.), Muharemovic T., Mulazzi G., Pecorino E., Riccio A., Sersanti A., Stramaccioni D. (dal 41' st Turicchia R.). A disposizione: Barbieri T., Besaggio M., Bonetti A., Compagnon M., Cudrig N., Lipari M., Nzouango F., Palumbo M., Poli F., Rafia H., Raina M. (Portiere), Sekulov N., Turicchia R., Verduci G., Zuelli E.



Reti: al 25' pt Ferrari F. (L.R. Vicenza) , al 24' st Ferrari F. (L.R. Vicenza) .



Ammonizioni: al 21' pt Rolfini A. (L.R. Vicenza), al 32' pt Jimenez K. (L.R. Vicenza), al 14' st Ronaldo (L.R. Vicenza) al 20' pt Pecorino E. (Juventus U23), al 38' st Riccio A. (Juventus U23), al 45' st Palumbo M. (Juventus U23).

Formazioni ufficiali

VICENZA (4-3-3): Confente; Cappelletti, Ierardi, Padella, Sandon; Jimenez, Ronaldo, Greco; Dalmonte, Ferrari, Rolfini. A disposizione: Desplanches, Valietti, Corradi, Bellich, Zonta, Giacomelli, Pasini, Scarsella, Begic, Cataldi, Alessio, Stoppa, Cavion, Oviszach, Busatto. Allenatore: Francesco Baldini.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Garofani; Riccio, Stramaccioni, Muharemovic; Mulazzi, Sersanti, Barrenechea, Iocolano, Iling-Junior; Da Graca, Pecorino. A disposizione: Raina, Nzouango, Sekulov, Zuelli, Compagnon, Cudrig, Poli, Verduci, Bonetti, Rafia, Lipari, Palumbo, Barbieri, Besaggio, Turicchia. Allenatore: Massimo Brambilla.

La presentazione del match

QUI VICENZA – Baldini dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Confente in porta e una difesa a quattro composta al centro da Padella e Cappelletti e sulle fasce da Ierardi e Bellivh. A centrocampo Cavion, Ronaldo e Scarsella. Tridente offensivo composto da Dalmonte, Ferrari e Giacomelli

QUI JUVENTUS NEXT GEN – Brambilla dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Garofani tra i pali e con Barbieri, Nzuango, Muharemovic e Verduci pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Sersanti e Barrenechea. Unica punta Pecorino davanti ai trequartisti Compagnon, Besaggio e Iling.

Le probabili formazioni di L.R. Vicenza- Juventus Next Gen

VICENZA (4-3-3): Confente; Ierardi, Padella, Cappelletti, Bellich; Cavion, Ronaldo, Scarsella; Dalmonte, Ferrari, Giacomelli. Allenatore: Francesco Baldini.

JUVENTUS NEXT GEN (4-2-3-1): Garofani; Barbieri, Nzouango, Muharemovic, Verduci; Berrenechea, Sersanti; Compagnon, Besaggio, Iling; Pecorino. Allenatore: Massimo Brambilla.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 9,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,99 €.