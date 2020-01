Diretta L.R. Vicenza – Modena: risultato finale, tabellino

La partita L.R. Vicenza – Modena del 22 Gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata della Serie C – Girone B, calcio d’inizio alle ore 20:45

VICENZA – Questa sera, mercoledì 22 Gennaio, alle ore 20:45 si disputerà l’incontro L.R. Vicenza – Modena. Il match sarà valevole per il recupero della ventesima giornata del Girone B di Serie C. Uno scontro tra due compagini che hanno fornito prestazioni differenti tra loro nel corso della stagione. Le due formazioni occupano posizioni medio-alta classifica nel torneo. I vicentini arrivano a questa sfida dopo la vittoria interna rimediata nella partita contro il Carpi, terzo in classifica, con il risultato di 1-0 nell’ultima giornata disputata. La formazione giallo-blu, nel precedente turno di campionato, ha raccolto una vittoria fuori dalle mura amiche contro il Padova con il risultato finale di 0-1.

Si preannuncia, quindi, una gara di difficile lettura, dato che nessuna delle due squadre detiene i favori del pronostico. La squadra di casa, che attualmente occupa la prima piazza, con una vittoria, potrebbe cercare di aumentare la distanza dalle squadre che la seguono in classifica. La squadra ospite, invece, è alla ricerca di punti importanti che le consentirebbero di consolidarsi nell’ambita zona play-off del Girone C occupata dal Vicenza. La gara era in programma domenica 22 dicembre ed era stata rinviata.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

L.R. VICENZA:



MODENA:







Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Romeo Menti di Vicenza nella serata di mercoledì 22 Gennaio alle ore 20:45. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una particolare propensione offensiva e potrebbero regalare, dunque, parecchie emozioni. Nell’ultimo periodo la squadra di casa ha mostrato uno stato di forma ottimale infatti, sono tredici i punti raccolti dal Vicenza nelle ultime cinque uscite stagionali. Gli ospiti, al contrario, hanno ottenuto ben tredici punti nello stesso numero di partite.

Infine, per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese dell’ultimo momento, il L.R. Vicenza potrebbe schierare il duo formato da Arma e Guerra in avanti. Cinelli, autore del gol vittoria nell’ultimo turno, dovrebbe giocare a centrocampo. Il Modena del tecnico Mignani dovrebbe invece proporre il tandem con Ferrario e Spagnoli.

L.R. Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero; Zarpellon, Pontisso, Cinelli, Vandeputte; Arma, Guerra. All. Di Carlo

Modena (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Ingegneri, Varutti; De Grazia, Rabiu, Pezzella; Tulissi; Ferrario, Spagnoli. All. Mignani

Dove vedere la partita in streaming

Inoltre, la visione del match è disponibile in esclusiva attraverso l’emittente Eleven Sport. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso i siti di alcune agenzie di scommesse, che trasmettono la Serie C.