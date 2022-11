Viktoria Plzen – Barcellona: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Plzen – Barcellona di Martedì 1 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Champions League – Fase a Gironi

PLZEN – Martedì 1 novembre 2022 , alle ore 21:00 si gioca Plzen – Barcellona , incontro valevole per la giornata 6 del campionato Champions League – Fase a Gironi . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Barcellona ha vinto con il risultato di 5-1 . Nell’occasione in gol tre volte Lewandowski quindi Kessie in apertura e Ferran Torres in chiusura. Appuntamento allo stadio Doosan Arena dove il match sarà sotto la direzione dell’arbitro Petrescu R. Pronostico a favore della Barcellona con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.33 di contro il pareggio a 5.50 e la sconfitta a 8.00. Il Viktoria Plzen ha inanellato 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 11 e subendone 8 . La Barcellona é reduce da 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 9 reti e subito 6 . Su questo sito rimarrete aggiornati su tutto ciò che riguarda il match: dalle formazioni ufficiali fino al racconto minuto per minuto dalle ore 21:00 , con la consueta diretta testuale. Bayern in vetta alla classifica di Champions League – Fase a Gironi gruppo C con 15 , Inter si trova in seconda posizione con 10 mentre in terza troviamo Barcellona con 4 e Plzen ultimo con 0 punti.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PLZEN: Chory T., Hejda L., Holik L., Jemelka V., Jirka E., Kalvach L., N'Diaye M., Pernica L., Pilar V., Stanek J. (Portiere), Vlkanova A.. A disposizione: Bassey F., Bucha P., Cermak A., Gaszczyk P., Havel M., Jedlicka M. (Portiere), Kronus A., Tvrdon M. (Portiere), Vrba A. Allenatore: Bilek M..



BARCELLONA: Alba J., Alonso M., Bellerin H., Fati A., Gavi, Kessie F., Pena I. (Portiere), Pique G., Raphinha, Torre P., Torres F.. A disposizione: Akhomach I., Balde A., Casado M., de Jong F., Dembele O., Pedri, Sanz A., Tenas A. (Portiere), ter Stegen M. (Portiere), Valle Gomez A. Allenatore: Xavi.



Reti:

Chory T., Hejda L., Holik L., Jemelka V., Jirka E., Kalvach L., N'Diaye M., Pernica L., Pilar V., Stanek J. (Portiere), Vlkanova A..Bassey F., Bucha P., Cermak A., Gaszczyk P., Havel M., Jedlicka M. (Portiere), Kronus A., Tvrdon M. (Portiere), Vrba A.Bilek M..Alba J., Alonso M., Bellerin H., Fati A., Gavi, Kessie F., Pena I. (Portiere), Pique G., Raphinha, Torre P., Torres F..Akhomach I., Balde A., Casado M., de Jong F., Dembele O., Pedri, Sanz A., Tenas A. (Portiere), ter Stegen M. (Portiere), Valle Gomez A.Xavi.

Probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Staněk; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Jirka, Vlkanova, Pilař; Chorý

Indisponibili: Mosquera (squalificato), Sýkora (ginocchio), Kliment (adduttori), Kopic (problema muscolare), Tijani (problema muscolare)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Chorý, Jemelka, Pernica

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Bellerín, Piqué, Alonso, Balde; Gavi, De Jong, Kessie; Fati, Ferran Torres, Raphinha

Indisponibili: Busquets (squalificato), Araújo (adduttore), Sergi Roberto (spalla), Koundé (coscia), Eric García (anca), Depay (fuori condizione), Christensen (fuori condizione), Lewandowski (a riposo)

In dubbio: nessuno

Diffidati: nessuno

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Plzen – Barcellona , valida per la giornata 6 del campionato Champions League – Fase a Gironi , si potrà seguire in diretta e in esclusiva su SKY al canale Sky Sport 255 del satellite con cronaca di Luca Mastrorilli. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su NOW TV tramite l’acquisto del singolo evento on demand. Su Infinity+ sempre per lo streaming disponibile con cronaca di Alessandro Lettieri.