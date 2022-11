Fantacalcio, 13° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 13° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

MILANO – Archiviate le Coppe Europee, torna in scena il campionato di calcio di Serie A 2022/2023, che propone la tredicesima giornata, in programma dal 4 al 6 novembre 2022. Sarà un turno ricco di incontri di cartello. La capolista Napoli sarà impegnata a Bergamo contro l’Atalanta, che la segue in classifica con tre lunghezze di distanza: i partenopei vengono dal poker rifilato al Sassuolo mentre gli orobici sono reduci dal successo esterno per 0-2 contro l’Empoli.

Del risultato della sfida del Gewiss Stadium potrebbe approfittarne il Milan, terzo a -1 dall’Atalanta e chiamato a riscattare la sconfitta rimediata in casa del Torino: i rossoneri riceveranno a San Siro lo Spezia, che deve far punti per evitare di essere risucchiato nella zona retrocessione. Sarà il turno del Derby della Capitale che porra di fronte la quarta e la quinta in classifica: la Roma viene dalla vittoria per 1-3 ottenuta nel posticipo contro il Verona mentre la Lazio deve archiviare il k.o. casalingo imposto dalla Salernitana. Juventus – Inter é un’altra classica del calcio italiano; questa volta, però, le due squadre si affronteranno per conquistare punti preziosi per non distanziarsi ulteriormente dalla vetta e non perdere terreno dalle posizioni che contano. L’Udinese, vera sorpresa di questa prima parte di stagione ma che in queste ultime settimane ha fatto registrare una leve flessione, sarà impegnata sul campo del Lecce. Il Torino, invece, dopo una striscia di risultati negativi ha ottenuto due vittorie di fila: i granata faranno visita al Bologna, che sembra essere sulla strada per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. La Salernitana, dopo aver espugnato l’Olimpico contro la Lazio cercherà continuità davanti al proprio pubblico contro la Cremonese, fanalino di coda del torneo, a pari merito con il Verona. La Fiorentina sarà nuovamente impegnata in trasferta e cercherà di bissare la vittoria sullo Spezia contro un’altra squadra che lotta per non retrocedere, la Sampdoria. In programma anche Monza – Bologna, scontro diretto per la salvezza

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inter – Sampdoria, Empoli – Atalanta e Monza – Bologna saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – PAGELLE – PRONOSTICI

Venerdì 4 novembre

20.45

Udinese-Lecce

Sabato 5 novembre

15.00

Empoli-Sassuolo

Salernitana-Cremonese

18.00

Atalanta-Napoli

20.45

Milan-Spezia

Domenica 6 novembre

12:30

Bologna-Torino

15:00

Monza-Verona

Sampdoria-Fiorentina

18.00

Roma-Lazio

20.45

Juventus-Inter