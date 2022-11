Atalanta – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Napoli di Sabato 5 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

BERGAMO – Sabato 5 novembre, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Napoli, big match della tredicesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18. La prima contro la seconda in classifica, separate da cinque lunghezze.

Indice

La squadra di Gasperini, dopo essere incappata nella prima sconfitta stagionale all’Olimpico contro la Lazio, é ritornata a vincere a Empoli grazie i gol di Hateboer e Loookman. Gli orobici sono a quota 27 grazie a un percorso di otto partite vinte, tre pareggiate e una persa, diciotto reti realizzate e otto incassate. Quella di Spalletti, in settimana, nonostante il 2-0 rimediato all’Anfield Road, contro il Liverpool, si é classificata al primo posto nel girone A di Champions League ed ora é in attesa di conoscere la prossima avversaria agli ottavi di finale della competizione. In campionato i partenopei sono reduci dal deciso 4-0 casalingo contro il Sassuolo e hanno 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi, trenta gol fatti per il miglior attacco del torneo e nove subiti. Sono centodiciannove i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentatré vittorie dell’Atalanta, trentacinque pareggi e cinquanta affermazioni del Napoli. Nella passata stagione, a Bergamo, gli azzurri vinsero per 1-3 mentre all’andata, a Napoli, la squadra di Gasperini si era imposta col risultato di 3-2.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli; quarto uomo Sozza. Al Var ci sarà Irrati, assistito da Abbattista.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini, che dovrà rinunciare all’infortunato deRoon e dovrà valutare le condizioni di Scalvini e Muriel, dovrebbe affidarsi modulo al 3-4-1-2. In porta andrà Musso mentre la difesa sarà formata da Toloi, Demiral e Dijmsiti. Sulla mediana agiranno Paalic e Koopmeiners mentre le ali saranno Hateboer e Soppy. A supporto di Lookman e Zapata, ci sarà Ederson.

QUI NAPOLI – Out il solo Rrhamani. Spalletti dovebbe optare per il tradizionale modulo 4-3-3, con Meret tra i pali e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Kim-Juan Jesus e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Osimhen, affiancato da Lozano e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Atalanta – Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Dijmsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.