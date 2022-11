Le formazioni ufficiali di Milan – Spezia del 5 novembre 2022, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023

MILANO – Stasera, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, va in scena Milan – Spezia, anticipo serale della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Pioli dovrà rinunciare ancora agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Bennacer e Krunic. Sulla trequarti Messias, Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud. Gotti dovrà fare a meno dello squalificato Nikolaou e degli infortunati Bastoni, Kovalenko e Holm. Dovrebbe affidarsi a un modulo speculare con Dragowski in porta e una difesa a quattro composta al centro da Caldara e Kiwior e sulle fasce da Ampadu e Holm. In mediana agiranno Bourabia e Ekdal mentre il centrocampo sarà formato da Agudelo, Reca, Verde. Unica punta Strelec.

DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Milan – Spezia

[ufficiali dalle 19.45]

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Diaz, Rafael Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

Indisponibili: Calabria, Florenzi, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maignan.

Squalificati: –

Ballottaggi: Theo Hernandez 65% – Ballo Tourè 35%, Giroud 55% – Origi 45%, B. Diaz 55% – De Katelaere 45%, Krunic 55% – Tonali 45%

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Verde, Nzola. Allenatore: Gotti.

Indisponibili: Kovalenko, Gyasi.

Squalificati: Nikolaou.

Ballottaggi: Holm 60% – Amian 40%.