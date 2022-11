Milan – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Spezia di Sabato 5 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

MILANO – Sabato 5 novembre 2022, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, il Milan di Stefano Pioli affronterà lo Spezia di Ivan Gotti nell’anticipo serale della tredicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I rossoneri, che in settimana, battendo 4-0 il Salisburgo, si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League, devono riscattare la sconfitta per 2-1 rimediata contro il Torino; sono terzi in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Napoli e a una lunghezza dall’Atalanta, con 26 punti, frutto di otto vittorie, due pareggi, due sconfitte, venticinque gol subiti e undici realizzati. Le Aquile vengono da due k.o. di fila, ultimo dei quali quello subito al novantesimo minuto contro la Fiorentina; sono sedicesime con 9 punti, avendo vinto due volte, pareggiato tre e perso sette, con dieci reti realizzate e ventidue incassate. Due soli precedenti, a San Siro, in Serie A con il bilancio di una vittoria per parte. Nella passata stagione finì in maniera rocambolesca: allo scadere l’arbitro non concesse la regola del vantaggio e si trova costretto ad annullare un gol a Messias; pochi secondi dopo Gyasi trova il gol decisivo.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Milele e Vono, mentre il quarto uomo sarà Zufferli. Al Var ci sarà Banti assistito da Marini.

Presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare ancora agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Pobega. Sulla trequarti Messias, Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Origi, preferito a Giroud.

QUI SPEZIA – Gotti dovrà fare a meno dello squalificato Nikolau e degli infortunati Bastoni, Kovalenko e Holm. Dovrebbe affidarsi a un modulo speculare con Dragowski in porta e una difesa a quattro composta al centro da Ampadu e Kiwior e sulle fasce da Amian e Reca. In mediana agiranno Bourabia e Ekdal mentre il centrocampo sarà formato da Gyasi, Verde e Strelec. Unica punta Nzola.

Le probabili formazioni di Milan – Spezia

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega, Messias Diaz, Leão; Origi. Allenatore: Pioli

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Reca; Bourabia; Ekdal, Gyasi, Verde, Strelec, Nzola . Allenatore: Gotti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite); in streaming, per i soli abbonati Sky, anche su kyGo, app scaricabile gratuitamente.