Liverpool – Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Liverpool – Napoli di Martedì 1° novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale- Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023

LIVERPOOL – Martedì 1° novembre, all’Anfield Road, il Napoli di Luciano Spalletti affronterà i padroni di casa del Liverpool per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. La classifica del Gruppo A vede la squadra di Spalletti in testa a punteggio pieno, seguita dal Liverpool con 13 punti, dall’Ajax a quota 4 e dal Rangers ancora a secco di punti.

Indice

Di fronte ci saranno, quindi, due squadre che hanno già conquistato matematicamente l’accesso agli ottavi di finale della competizione ma che si contenderanno il primo posto nel raggruppamento; per conquistarlo, però, i Reds dovranno imporsi con almeno quattro gol di scarto visto che all’andata, al “Maradona” finì 4-1 per gli azzurri e che questi ultimi vantano anche una netta migliore differenza reti (+16 contro +9). In Premier League il Liverpool viene dall’1-2 casalingo contro il Leeds ed é soltanto nono, a quindici lunghezze dalla capolista Arsenal, con 16 punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, ventitré gol fatti e quindici subiti. In campionato i partenopei sono reduci dal deciso 4-0 casalingo contro il Sassuolo e sono in testa alla classifica, a +5 dall’Atalanta e a+6 dal Milan, con 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi, trenta gol fatti per il miglior attacco del torneo e nove subiti.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: LIVERPOOL - NAPOLI Martedì 1 novembre dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Tobias Stieler, coadiuvato dagli assistenti Christian Gittelmann e Mark Borsch; quarto uomo Martin Petersen. Tutti di nazionalità tedesca. Al Var un altro tedesco, Bastian Dankert, assistito dallo svizzero Fedayi San.

La lista UEFA del Napoli

LISTA A

Portieri: Meret, Sirigu

Difensori: Kim, Jesus, Rrahmani, Olivera, Rui, Ostigard, Di Lorenzo

Centrocampisti: Demme, Elmas, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Politano

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Raspadori, Simeone, Osimhen

LISTA B

Zanoli, Zerbin, Gaetano, Idasiak

Presentazione del match

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Alisson in porta e difesa a quattro composta al centro da Matip e Van Dijk e sulle fasce da Alexander-Arnold e Robertson. A centrocampo Elliott, Thiago Alcantara e Henderson. Tridente offensivo formato da ; Salah, Darwin Nunez e Firmino

QUI NAPOLI – Out Rrhamani e Anguissa. Spalletti dovebbe optare per il tradizionale modulo 4-3-3, speculare, con Meret tra i pali e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Ostigard-Kim e da Di Lorenzo e Olivera ai lati. A centrocampo Ndombelé, Lobotka ed Elmas. Attacco affidato a Simeone, affiancato da Politano e Kvaratskhelia..

Le probabili formazioni di Liverpool – Napoli

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino. Alleatore: Klopp.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252).; in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.