Arbitri della 13° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 4 al 6 novembre e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 13ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da venerdì 4 novembre a domenica 6 novembre 2022. Questa sera in campo Udinese e Lecce per l’anticipo di giornata. Sarà Francesco Fourneau ad arbitrare la partita. Tre i precedenti con i friulani che hanno conquistato appena un punto con il Milan in casa mentre sono usciti sconfitti a Napoli e Firenze. I giallorossi hanno precedenti in Serie B e C con 5 successi e due sconfitte. Nella giornata di sabato big match alla ore 18 tra Atalanta e Napoli. Designato Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il bilancio per la Dea vede 7 vittorie, 6 sconfitte e 3 pareggi per mentre per gli azzurri troviamo 11 successi, un pareggio e 5 sconfitte. Per Milan – Spezia troviamo invece Michael Fabbri. Nei precedenti con i rossoneri ottenute 5 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte mentre i liguri tra Serie A, B e C hanno conquistato 4 vittorie di contro 4 pareggi e altrettante sconfitte. Ricco programma domenica a partire da lunch match Bologna – Torino che sarà arbitrato da Antonio Giua. Il fischietto Calangianus ha diretto in quatto occasioni i rossoblù, bottino di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta. I granata invece hanno perso in entrambi i precedenti in casa con il Venezia e Lecce. Alle ore 18 derby di Roma per Daniele Orsato. Ben 36 i match diretto dal fischietto di Vicenza con i giallorossi: 13 successi, 12 pareggi e 11 sconfitte. Il più recente successo c’è stato il 1° novembre 2020 quando ebbero la meglio per 2-0 della Fiorentina. La Lazio ha ottenuto nei 45 precedenti 19 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte. Nelle ultime sei occasioni i biancocelesti hanno centrato il successo ben 5 volte. L’atteso derby d’Italia Juventus – Inter sarà arbitrato da Daniele Doveri alla 200esima direzione in Serie A. In campionato i bianconeri hanno ottenuto 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte mente i nerazzurri hanno colto 9 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 13ª GIORNATA

VENERDÍ 4 NOVEMBRE

UDINESE – LECCE h. 20.45

FOURNEAU

BERTI – CAPALDO

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: ABISSO

SABATO 5 NOVEMBRE



EMPOLI – SASSUOLO h. 15.00

FELICIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: GHERSINI

SALERNITANA – CREMONESE h. 15.00

MARCHETTI

BRESMES – TEGONI

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: NASCA

ATALANTA – NAPOLI h. 18.00

MARIANI

CECCONI – BERCIGLI

IV: SOZZA

VAR: IRRATI

AVAR: ABBATTISTA

MILAN – SPEZIA h. 20.45

FABBRI

MIELE D. – VONO

IV: ZUFFERLI

VAR: BANTI

AVAR: MARINI

DOMENICA 6 NOVEMBRE

BOLOGNA – TORINO h. 12.30

GIUA

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: BANTI

MONZA – H. VERONA h. 15.00

COSSO

MARGANI – CORTESE

IV: RAPUANO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: AURELIANO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00

MARINELLI

VECCHI – ROSSI C.

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

ROMA – LAZIO h. 18.00

ORSATO

MELI – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

JUVENTUS – INTER h. 20.45

DOVERI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.