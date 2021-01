LaLiga, Villarreal – Levante 1-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Villarreal – Levante di Sabato 2 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata de LaLiga

VILLAREAL – Oggi, Sabato 2 gennaio 2021, alle ore 14:00, si giocherà Villarreal – Levante, incontro valevole per la 17° giornata de LaLiga. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione il Levante ha avuto la meglio con il risultato di 1-2. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Villarreal e ne quotano la vittoria a 1.57. Il Villarreal , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta; ha segnato 11 gol e ne ha subito 5. Il bilancio delLevante é invece di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5; 12 reti fatte e 6 subite. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Villarreal – Levante anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che ne LaLiga al primo posto c’é l’Atletico Madrid con 35 punti , in seconda posizione c’è il Real Madrid con 33; al terzo posto troviamo la Real Sociedad con 26.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: VILLARREAL CF-LEVANTE UD 1-0 45' Non c'è più tempo, si conclude la prima frazione di gioco tra Villarreal CF e Levante UD, all'intervallo siamo sul risultato di 1 a 0. Fra qualche istante saremo pronti con il secondo tempo 45' Cartellino di color giallo per Yeremi 29' Abbandona il campo Rubén Rochina per Levante UD 29' Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Mickaël Malsa 19' In gol Fer Niño! assist di Pedraza, il punteggio diventa: 1 a 0 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra Villarreal CF e Levante UD!



Si gioca Villarreal CF - Levante UD, siamo pronti a commentare la partita in diretta VILLARREAL: Albiol R., Asenjo S. (P), Gomez M., Moreno G., Nino F., Parejo D., Alfonso Pedraza, Pena R., Pino Y., Torres P. F., Trigueros M.. A disposizione: Bacca C., Baena A., Chakla S., Chukwueze S., Costa J., Estupinan P., Foyth J., Mori R., Raba, Rulli G. (P), Alcacer P., Coquelin F., Iborra V., Mario G., Moreno A. Allenatore: Emery U..



LEVANTE: Clerc C., Coke, Duarte O., Fernandez A. (P), Gomez D., Melero G., Radoja N., Malsa M. (dal 29' pt Rochina R.), Roger M., Son, Tono. A disposizione: Cardenas D. (P), de Frutos J., Kochorashvili G., Leon S., Malsa M., Miramon J., Morales J., Pedraza A., Postigo S., Ruiz Ojeda J. (P), Bardhi E., Campana J., Doukoure C., Suarez Pier R., Vezo R., Vukcevic N. Allenatore: Lopez P..



Reti: al 19' pt Nino F. (Villarreal).



Ammonizioni: al 45' pt Pino Y. (Villarreal).











Le probabili formazioni di Villarreal – Levante

Il Villareal potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Rulli tra i pali e retroguardia formata al centro da Albiol e Funes e ai lati da Peña e Costa. A centrocampo Baena, Iborra e Parejo. Tridente offensivo composto da Kubo, Bacca e Santos. Probabile modulo 4-4-2 per il Levante con Aitor Fernandez in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Postigo-Vezo e ai lati da Son e Clerc. In mezzo al campo Malsa e Melero; sulle fasce Rochina e Morales. Davanti Roger e De Frutos.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Peña, Albiol, Funes, Costa; Baena, Iborra, Parejo; Kubo, Bacca, Y.J.P. Santos. Allenatore: Etxegoien.

LEVANTE (4-4-2): Aitor Fernandez; Son, Postigo, Vezo, Clerc; Rochina, Malsa, Melero, Morales; Roger, De Frutos. Allenatore: Paco Lopez.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Villarreal – Levante , valida per la 17° giornata 17 de LaLiga , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.