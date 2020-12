Tottenham – Leeds: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Tottenham – Leeds del 2 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021, calcio d’inizio alle ore 13:30

LONDRA – Sabato 2 gennaio, alle ore 13:30 si giocherà Tottenham – Leeds, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno pareggiato con il Wolverhampton lontano dalle mura amiche per 1-1. Finora in Premier League su quindici partite disputate hanno raccolto sette vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, per un totale di ventisei punti che valgono il quinto posto in classifica a pari merito con Aston Villa, Chelsea, Manchester City e Southampton. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dal largo successo esterno contro il West Bromwich Albion per 0-5. In questo prima fase della stagione su sedici incontri giocati hanno ottenuto sette vittore, due pareggi e sette sconfitte, per un totale di ventitré punti che valgono l’attuale decimo posto in classifica insieme al West Ham.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TOTTENHAM HOTSPUR:. A disposizione:. Allenatore: José Mourinho.



LEEDS UNITED:. A disposizione:. Allenatore: Marcelo Bielsa.



Reti: al ' pt . José Mourinho.Marcelo Bielsa.al ' pt .

La presentazione del match

QUI TOTTENHAM – Mourinho per la sfida contro il Leeds dovrebbe schierare un 3-4-1-2 con Lloris tra i pali, pacchetto difensivo a tre uomini con Davies, Sanchez e Dier. A centrocampo sulle corsie esterne Doherty e Reguilon, in mediana Winks e Hojbjerg. In attacco sulla trequarti Ndombele dietro alla coppia Son e Kane. come ali Mahrez e Sterling, sulla trequarti De Bruyne dietro all’unica punta Jesus.

QUI LEEDS – Per la trasferta a Londra Bielsa dovrebbe optare per l’abituale 4-1-4-1 con Meslier in porta, in difesa come terzini Dallas e Alioski mentre al centro Ayling e Struijk. Davanti alla difesa a centrocampo Phillips. Sulla trequarti la coppia centrale composta da Rodrigo e Klich, come esterni Harrison e Raphinha. Come unica punta in avanti è favorito Bamford.

Le probabili formazioni delle due squadre

TOTTENHAM (3-4-1-2): Lloris; Davies, Sanchez, Dier; Doherty, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Ndombele; Son, Kane. Allenatore: Mourinho.

LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips; Harrison, Rodrigo, Klich, Raphinha; Bamford. Allenatore: Bielsa.

STADIO: Tottenham Hotspur Stadium

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Tottenham – Leeds del 2 gennaio 2021, valido per la diciassettesima giornata del campionato di Premier League, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Football, sul canale 203 di Sky.