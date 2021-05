Villarreal – Manchester United: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Villarreal – Manchester United del 26 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la finale di Europa League

DANZICA – Mercoledì 26 maggio alle ore 21 andrà in scena Villarreal – Manchester United, incontro valido per la finale di Europa League 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Emery che ha staccato il pass per la finale eliminando l’Arsenal grazie ad un successo nel match d’andata ed un pareggio nel ritorno. Dall’altra parte troviamo la squadra di Solskjaer che si è qualificata per la finale eliminando la Roma grazie ad un largo successo nella sfida d’andata e all’ininfluente sconfitta della partita di ritorno. Sono quattro i precedenti tra Villarreal e Manchester United e, curiosamente, tutte le sfide sono terminate sul risultato di 0-0. La squadra spagnola ha giocato 17 volte contro squadre inglesi ed il bilancio recita 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte con 11 gol fatti e 16 subite. Sono ben 61, invece, i precedenti dei Red Devils con squadre iberiche ed il bilancio recita 16 vittorie, 23 pareggi e 22 sconfitte con 73 reti fatte e 80 subite. La sfida verrà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin mentre i suoi assistenti saranno Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il quarto uomo sarà Slavko Vinčić mentre al VAR saranno presenti François Letexier, Jérôme Brisard, Benjamin Pages e Pol van Boekel.

La cronaca con commento minuto per minuto

VILLARREAL-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA Mercoledì 26 maggio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI VILLARREAL – Emery dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Rulli in porta, pacchetto difensivo composto da Gaspar e Pedraza sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Raul Albiol e Pau Torres. A centrocampo Parejo e Coquelin in cabina di regia con Yeremy e Trigueros sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Gerard Moreno e Paco Alcacer.

QUI MANCHESTER UNITED – Solskjaer dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 con De Gea tra i pali, reparto arretrato formato da Wan-Bissaka e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bailly e Lindelof. A centrocampo McTominay e Fred in cabina di regia mentre davanti spazio a Rashford, Bruno Fernandes e Pogba alle spalle di Cavani.

Le probabili formazioni di Villarreal – Manchester United

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremy, Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer. Allenatore: Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. Allenatore: Solskjaer

STADIO: Stadion Energa Gdansk

Dove vederla in TV e in streaming

