Virtus Entella – Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Entella-Pescara dell’11 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per l’ottava giornata del Girone B di Serie C

CHIAVARI – Lunedì 11 ottobre alle ore 21:00 andrà in scena il posticipo del girone B di Serie C: Virtus Entella-Pescara. Le due retrocesse si affrontano in quello che si appresta ad essere uno dei big match di giornata. Liguri che però occupano l’undicesima piazza a quota 10 punti, dopo un inizio fatto di alti e bassi. Bella la vittoria esterna sul campo del Modena per 1-2, ma nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta esterna contro il Pontedera per 2-1. Ora c’è la voglia di tornare a correre sfruttando il fattore casa, ma di fronte ci sarà un Delfino “avvelenato” dalla caduta interna contro la capolista Reggiana per 2-3. In settimana c’era stato un preannuncio di ricorso per possibile errore tecnico del direttore di gara sull’espulsione di Di Gennaro, a cui la società biancazzurra ha successivamente rinunciato. Ora il Pescara è sesto a quota 12 punti, sono cinque le lunghezze di ritardo dalla vetta. Per di più la vittoria manca da quasi un mese, ecco perché c’è bisogno di scacciare la prima mini crisi del torneo ed agguantare i tre punti su un campo molto ostico. Ci sono tutte le premesse per assistere ad una grande gara, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

Lunedì 11 ottobre alle ore 20.00 le formazioni ufficiali, dalle 21.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI VIRTUS ENTELLA – Probabile 4-3-1-2 per mister Volpe, con Paroni in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Coppolaro-Silvestre mentre ai lati agiranno Bruno e Cicconi. A centrocampo Karic, Paolucci e Dessena. Sulla trequarti Schenetti, di supporto a Magrassi e Lescano.

QUI PESCARA – 3-4-3 per mister Auteri: Di Gennaro in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Ingrosso, Drudi e Illanes. A centrocampo Zappella, Memushaj, Rizzo e Nzita. In attacco il trio formato da Clemenza, Ferrari e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Virtus Entella – Pescara

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Bruno, Coppolaro, Silvestre, Cicconi; Dessena, Paolucci, Karic; Schenetti; Lescano, Magrassi. Allenatore: Volpe

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per lunedì 11 ottobre alle ore 21:00, sarà visibile in diretta televisiva su Rai Sport ed in diretta streaming su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.