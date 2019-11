CHIAVARI – Nella dodicesima giornata di Serie B la partita tra Virtus Entella e Pordenone è terminata in parità. In vantaggio gli ospiti al 20′ con la rete di Strizzolo a cui risponde Schenetti 5 minuti prima della fine del primo tempo. Il Pordenone ha giocato l’ultimo quarto d’ora in inferiorità numerica per il doppio cartellino giallo preso da Burrai.

Il tabellino di Virtus Entella – Pordenone

Virtus Entella (3-5-2): Contini; Poli, Pellizzer, Bonini (81′ Currarino); Eramo, Paolucci, Adorjan, Schenetti, Sala; De Luca G. (61′ De Luca M.), Mancosu (61′ Morra). Allenatore: Boscaglia.

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Vogliacco, Camporese, De Agostini; Misuraca (71′ Zammarini), Burrai, Gavazzi (61′ Pobega); Ciurria; Strizzolo (79′ Bassoli), Candellone. Allenatore: Tesser.

Reti: 20′ Strizzolo (Pordenone); 40′ Schenetti (Entella).

Ammonizioni: Contini (Entella), Misuraca, Almici (Pordenone).

Espulsioni: 75′ Burrai (doppio giallo)(Pordenone).

Recupero: 1min (1°T); 5min (2°T).