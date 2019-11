VENEZIA – Una rete di Aramu al 90′ regala i 3 punti al Venezia, che prende il distacco dalla zona retrocessione e vola a 16 punti. Sprofonda sempre di più il Livorno, penultimo, fermo a 10 punti e avanti solamente al Trapani. Partita molto equilibrata e nervosa, 4 ammoniti per il Venezia, 3 per il Livorno. Nel finale espulso Lollo (due gialli in due minuti)(Venezia).

Il tabellino di Venezia – Livorno

Venezia: Lezzerini, Fiordaliso (dal 62′ Cremonesi), Modolo, Casale, Ceccaroni, Zuculini, Vacca (dal 88′ Suciu), Lollo, Aramu (dal 78′ Zigoni), Bocalon, Capello. Allenatore: Dionisi.

Livorno: Zima; Del Prato, Gonnelli (dal 58′ Bogdan), Boben, Porcino; Marsura, Agazzi (dal 74′ Viviani), Luci, Marras; Braken (dal 69′ Mendes), Raicevic. Allenatore: Breda.

Reti: 39′ Aramu (Venezia).

Amonizioni: Ceccaroni, Zuculini, Aramu, Capello (Venezia); Agazzi, Boben, Porcino (Livorno).

Espulsioni: 90+4′ Lollo (doppia ammonizione)(Venezia).

Recupero: 1min (1°T); 4min (2°T).