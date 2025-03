Elenco delle partite previste per oggi, sabato 22 marzo 2025: terza serie italiana a pieno regime e procedono le qualificazioni in vista del Mondiale del 2026

Prosegue imperterrita la corsa verso i Mondiali del 2026. Le principali nazionali europee sono attualmente impegnate nei quarti di finale di Nations League, ma in compenso quest’oggi sabato 22 marzo ne scenderanno in campo molte altre: in palio i primi punti per un posto nella prossima rassegna iridata. Non mancheranno però anche i classici incontri del week-end per squadre di club italiane, soprattutto prendendo in considerazione la Serie C e i tornei minori del nostro Paese, a regime ordinario a differenza della Serie A e della Serie B. Andiamo dunque a fare il punto della situazione, come di consueto, sul calcio nostrano, per poi compiere una panoramica più generale su quello europeo ed internazionale.

Indice

In Lega Pro è tutto pronto per l’inizio del 33esimo turno. Si gioca anche in alcuni tornei minori italiani

Partiamo innanzitutto proprio dalla Serie C. E’ tutto pronto nei tre gironi per una nuova carrellata di sfide che, tra le 15 e le 19.30, inaugurerà il 33esimo turno di Lega Pro. Ad iniziare ovviamente dal Gruppo A e dai suoi quattro match in risalto: Giana Erminio-Triestina, Alcione Milano-Pro Vercelli, Pro Patria-Atalanta e Renate-Union Clodiense. Addirittura sei invece le gare in palinsesto nel Gruppo B: Campobasso-Carpi, Torres-Rimini, Vis Pesaro-Pianese, Legnago Salus-Lucchese, Pontedera-Ascoli e Arezzo-Milan Futuro. Decisamente più “asciutto”, infine, il programma del Girone C dove si disputeranno appena tre match: Cavese-Trapani, Sorrento-Latina e Juventus Next Gen-Foggia.

Scendendo ulteriormente di categoria, ricordiamo pure la sfida delle 15 tra Portogruaro e Bassano volta ad aprire la 32esima giornata del Girone C di Serie D, oltre a Sassuolo-Lazio e a Milan-Roma, valide rispettivamente er il Gruppo Retrocessione e Play Off di Serie A femminile.

La zona europea di qualificazione al Mondiale

Squadre di club, certo, ma anche e soprattutto nazionali maggiori. Riprendiamo quindi il focus dedicato alle gare di qualificazione al Mondiale del 2026 che si terrà in Canada, Stati Uniti e Messico. A tal proposito saranno solo 16 gli slot riservati a formazioni del Vecchio Continente. Di questi, 12 saranno riservati alle prime classificate di ogni gruppo e 4 alle migliori seconde. Fatta questa premessa, in primo piano troveremo tra primo pomeriggio e prima serata altre sei gare valide per la prima giornata della “Zona Europa”. Si comincia già alle 15 con Liechtenstein-Macedonia del Nord, formazioni inserite nello stesso Gruppo di Belgio, a riposo questo turno, Galles e Kazakistan, a confronto invece alle ore 20.45. Stesso orario di Repubblica Ceca-Fær Øer, estratte invece nel girone assieme a Montenegro e Gibilterra, in campo a loro volta alle ore 18, e di Israele-Estonia, capitate infine nel raggruppamento di Moldavia e Norvegia, chiamate a sfidarse anch’esse alle ore 18.

Sfida di cartello in evidenza nel girone CONMEBOL sudamericano

Dopo la panoramica europea, facciamo un primo salto oltreoceano. Sfida di cartello in programma nel girone CONMEBOL sudamericano e valida anch’essa per le qualificazione ai Mondiali 2026. In palio, viste le rispettive posizioni di classifica occupate, ci sarà più che altro l’onore in Uruguay-Argentina, big match tra seconda e prima della classe in programma alle 00.30 italiane. Aspettando solo la certificazione della matematica, non c’è infatti alcun dubbio sul fatto che entrambe abbiano già un posto riservato nella prossima rassegna iridata. Troppi i punti da recuperare da parte delle insegutrice, osservazione questa che però non toglie fascino ad uno scontro diretto capace di regalre spesso emozioni a non finire. La sfida tra Albiceleste e Celeste è diventata infatti col passare del tempo la più disputata del calcio internazionale: 96 i successi degli argentini a fronte di 64 sconfitte e 53 pareggi. Numeri piuttosto signficativi.

Ritorno in campo per l’Italia U17 e U19 nella seconda fase a gruppi delle qualificazioni europee

Punto sul calcio giovanile. Oltre al Torneo di Viareggio e a tante altre partite valevoli per la terza giornata della fase a gironi della manifestazioni calcistica per compagini U18 più prestigiosa al mondo, primo impegno di lusso per l’Italia U19 di Alberto Bollini, alle prese con l’Elite Round di qualificazione alla fase finale del prossimo campionato europeo, di scena quest’estate in Romania. Dopo l’1-1 e il grande passo falso nella giornata d’esordio con i pari età della Lettonia, gli azzurri saranno subito attesi dalla proibitiva sfida contro la Spagna per raddrizzare il cammino e scongiurare un’eliminazione che avrebbe dell’incredibile, visti anche i buoni piazzamenti e il titolo conquistato appena due edizioni fa.

Decisamente più confortante l’1-0 ai pari categoria della Slovacchia da cui è reduce l’Italia U17 di Massimiliano Favo, in campo invece alle 15.30 contro l’Ucraina in vista di un pass per l’Europeo di Albania 2025. Traguardo decisamente alla portata ma che sarà da contendere anche alla Croazia, unica compagine sulla carta ostica per la nostra nazionale.

Punto finale sulla rubrica con un secondo focus sudamericano. Nella notte e in tarda serata sempre in primo piano troveremo la Fase Apertura della Primera Divisiòn argentina. In agenda alle 21 un recupero, valido pero stavolta per la terza giornata: Godoy Cruz-Talleres Cordoba.

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 22 marzo 2025

AFRICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE

Togo – Mauritania 17:00

Sudan – Senegal 20:00

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Tigre – Berazategui 23:15

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Godoy Cruz – Talleres Cordoba 21:00 0-0 (Da finire)

CILE COPA CHILE

San Luis – Everton 00:00

U. Catolica – U. Calera 00:30

Antofagasta – Copiapo 16:00

U. De Chile – S. Morning 21:30

U. De Concepcion – Curico Unido 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Chico – Pasto 20:00

La Equidad – Fortaleza 22:10

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA A

Italia U17 – Ucraina U17 12:00

Repubblica Ceca U17 – Turchia U17 12:00

Serbia U17 – Ungheria U17 13:00

Belgio U17 – Islanda U17 14:00

Polonia U17 – Irlanda U17 14:00

Francia U17 – Danimarca U17 15:00

Croazia U17 – Slovacchia U17 15:30

Austria U17 – Norvegia U17 16:00

Inghilterra U17 – Slovenia U17 16:00

Portogallo U17 – Olanda U17 17:00

Grecia U17 – Finlandia U17 18:00

Spagna U17 – Germania U17 18:00

Svizzera U17 – Svezia U17 18:00

Irlanda del Nord U17 – Israele U17 20:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA B

Lituania U17 – Georgia U17 08:00

Galles U17 – Azerbaigian U17 12:00

Macedonia del Nord U17 – Liechtenstein U17 16:30

Romania U17 – Scozia U17 20:30

EUROPA EUROPEI U19 – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Irlanda U19 – Slovenia U19 11:00

Norvegia U19 – Israele U19 11:00

Polonia U19 – Montenegro U19 11:00

Inghilterra U19 – Turchia U19 12:00

Francia U19 – Lettonia U19 14:00

Olanda U19 – Lussemburgo U19 14:00

Austria U19 – Islanda U19 15:00

Germania U19 – Finlandia U19 15:00

Slovacchia U19 – Georgia U19 16:00

Italia U19 – Spagna U19 17:00

Repubblica Ceca U19 – Croazia U19 17:00

Serbia U19 – Belgio U19 17:00

Portogallo U19 – Galles U19 18:00

Danimarca U19 – Ungheria U19 20:00

EUROPA MONDIALI – QUALIFICAZIONE

Liechtenstein – Macedonia del Nord 15:00

Moldavia – Norvegia 18:00

Montenegro – Gibilterra 18:00

Galles – Kazakistan 20:45

Israele – Estonia 20:45

Repubblica Ceca – Faerøerne 20:45

GALLES CYMRU PREMIER – GRUPPO RETROCESSIONE

Flint – Barry 15:30

GALLES CYMRU PREMIER – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cardiff Metropolitan – TNS 15:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Coban Imperial – Marquense 22:00

Guastatoya – Malacateco 23:00

INDIA I-LEAGUE

Delhi FC – Real Kashmir 09:30

SC Bengaluru – Gokulam 11:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

FC Suduroy – Streymur 15:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Sassuolo D – Lazio D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Milan D – Roma D 16:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Giana Erminio – Triestina 15:00

Alcione Milano – Pro Vercelli 17:30

Renate – Union Clodiense 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Campobasso – Carpi 15:00

Torres – Rimini 15:00

Vis Pesaro – Pianese 15:00

Legnago Salus – Lucchese 17:30

Pontedera – Ascoli 17:30

Arezzo – Milan U23 19:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Cavese – Trapani 15:00

Sorrento – Latina 15:00

Juventus U23 – Foggia 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Portogruaro – Bassano 15:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca – Tlaxcala 02:00

Tepatitlan de Morelos – Atletico La Paz 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Portorico – Repubblica Dominicana 01:00

Antalyaspor – Curacao 14:00

Lussemburgo – Svezia 18:00

Azerbaigian – Haiti 18:30

El Salvador – Pachuca 22:00

MONDO VIAREGGIO CUP

Asteras T. U18 (Gre) – Vis Pesaro U18 (Ita) 15:00

Jovenes Promesas U18 (Esp) – Westchester U18 (Usa) 15:00

Sampdoria U18 (Ita) – Viareggio Calcio U18 (Ita) 15:00

Serie D team U18 (Ita) – Olympique Thiessois U18 (Sen) 15:00

Ternana U18 (Ita) – UYSS New York U18 (Usa) 15:00

Torino U18 (Ita) – Ojodu City U18 (Nga) 15:00

NORD E CENTRO AMERICA GOLD CUP – QUALIFICAZIONE

Bermuda – Honduras 00:00

Saint Vincent e Grenadine – Giamaica 00:00

Guadeloupe – Nicaragua 01:00

Guyana – Guatemala 02:00

Belize – Costa Rica 03:00

PARAGUAY COPA DE PRIMERA – APERTURA

General Caballero JLM – Libertad 22:15

SPAGNA LALIGA2

Elche – Eldense 16:15

Malaga – Racing Club Ferrol 18:30

Mirandes – Racing Santander 18:30

Granada – R. Oviedo 21:00

SUD AMERICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE

Uruguay – Argentina 00:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Gwangju – Pohang 08:30

URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA – APERTURA

Boston River – Racing Montevideo 20:00

Nacional – Plaza Colonia 23:00

USA MLS

Cincinnati – Atlanta Utd 19:30

Minnesota – Los Angeles Galaxy 21:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Detroit – Birmingham 21:00

Louisville City – Loudoun 21:00

New Mexico – El Paso 22:00

VENEZUELA SUPERCOPPA

Dep. Tachira – La Guaira 22:45