Virtus Francavilla – Teramo 1-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Virtus Francavilla – Teramo del 29 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Ligue 1

TERAMO – Nel pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, allo Stadio Libero Liberati, si giocherà Virtus Francavilla-Teramo, match valido per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 15 sotto la direzione dell’arbitro Marco D’Ascanio di Ancona coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Amir Salama di Ostia Lido (RM) e Francesco Valente di Roma 2, quarto uomo il sig. Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino (AV). I padroni di casa vengono dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Foggia ed é quattordicesimo in classifica con 14 punti. I biancorossi, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 rimediata in casa della capolista Ternana e sono secondi in classifica a quota 23, a pari merito con il Bari.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: VIRTUS FRANCAVILLA-TERAMO 1-0 3' Marcatura per Manuele Castorani per Virtus Francavilla! 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Virtus Francavilla e Teramo!



Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Virtus Francavilla - Teramo, siamo pronti a seguire assieme l'incontro VIRTUS FRANCAVILLA: Caporale A., Castorani M., Crispino D. (P), Delvino F., Di Cosmo L., Giannotti P., Pambianchi F., Perez L., Sparandeo L., Vazquez F., Zenuni F.. A disposizione: Buglia F., Calcagno M., Carella F., Celli A., Costa B. (P), Ekuban J., Franco D., Mastropietro F., Puntoriere F.



TERAMO: Arrigoni A., Bombagi F., Diakite S., Di Francesco D., Ferreira P., Lewandowski M. (P), Piacentini M., Pinzauti L., Santoro S., Soprano M., Tentardini A.. A disposizione: Birligea D., Bunino C., Cappa R., Di Matteo L., Gerbi E., Iotti L., Lasik R., Mungo D., Trasciani D., Valentini M. (P), Viero F.



Reti: al 3' pt Castorani M. (Virtus Francavilla).





Formazioni ufficiali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): 1 Crispino, 15 Delvino, 3 Pambianchi, 17 Caporale (Vk); 7 Giannotti, 27 Di Cosmo, 4 Zenuni, 6 Castorani, 19 Sparandeo; 9 Vasquez, 10 Perez (K). A disposizione: 22 Costa, 5 Celli, 8 Carella, 11 Mastropietro, 14 Buglia, 16 Franco, 20 Ekuban, 25 Calcagno, 26 Puntoriere. Allenatore: Trocini.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 23 Diakite, 5 Soprano, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 21 Santoro; 17 Di Francesco, 10 Bombagi (Vk), 8 Costa Ferreira; 11 Pinzauti. A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 9 Cappa, 18 Lasik, 25 Birligea, 27 Di Matteo, 28 Viero, 32 Bunino, 33 Iotti, 36 Gerbi. Allenatore: Paci.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla – Teramo

Probabile modulo 3-5-2 per la Virtus Francavilla con Crispino tra i pali e difesa composta da Pino, Caporale, Sparandeo. In cabina di regia Zenuni con Castorani e Franco mezz’ali; sulle corsie Giannotti Nunzella Coppia di attacco formata da Perez e Vasquez. Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Soprani al centro e da Piacentini e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Santoro. Sulla trequarti Ilari, Mongo e Costa Ferreira, di supporto all’unica punta Bunino.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2). Crispino; Pino, Caporale, Sparandeo; Giannotti, Castorani, Zenuni, Franco, Nunzella; Perez, Vazquez. Allenatore: Trocini.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. Allenatore: Paci.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Virtus Francavilla – Teramo, valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS, che detiene i diritti televisivi del campionato di Serie C.