Viterbese – Pontedera: diretta live e risultato in tempo reale

VITERBO – Mercoledì 16 novembre, allo Stadio “Enrico Rocchi”, andrà in scena Viterbese – Pontedera, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C; calcio di inizio alle ore 14.30. Gara secca: in caso di parità dopo i 90′ si procederà con i tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, si procederà con i calci di rigore.. La Viterbese, ne1 turni precedenti, ha vinto 2-0 contro il San Donato Tavarnelle e per 2-1 contro Il Calcio Giuliano; dopo la sconfitta per 2-1 contro il Taranto, che é costata la panchina a Filippi (al suo posto ci sarà il tecnico della Primavera Pesoli), é terzultima nel Girone C con 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, quattordici gol fatti e ventuno subiti. Il Pontedera, invece, ha già avuto la meglio sul Siena e sulla Reggiana, in entrambi i casi col risultato di 1-0: viene dal pareggio casalinfgo per 1-1 contro la Reggiana ed é undicesimo nel Girone B a quota 14, con un percorso di quattro partite vinte, sei pareggiate e tre perse, tredici reti realizzate e altrettante incassate. L’ultimo confronto risale allo scorso 19 marzo quando, in terza toscana gli ospiti si imposero per 0-2.

Tabellino in tempo reale

La presentazione del match

QUI VITERBESE – A difesa di Fumagalli ci saranno Marenco, Ricci e Monteagudo. Sulle corsie laterali spazio a Nesta e Rodio mentre in mezzo al campo Megelaitis e Mbaye. In avanti Polidori e Marotta a supporto di Mungo.

QUI REGGIANA – Diana dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Turk tra i pali e con Chiesa, Laezza e Luciani pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Sciaudone con Muroni e D’Angelo mentre sulle corsie esterne agiranno Libutti e Orsi. Davanti Rosafio e Lanini.

Le probabili formazioni di Viterbese – Pontedera

VITERBESE (3-4-1-2): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta, Mbaye, Megelaitis, Rodio; Mungo; Polidori, Marotta. Allenatore. Pesoli

PONTEDERA (3-4-2-1): Stancampiano; Shiba, Pretato, Espeche; Perretta, Ladinetti, Catanese, Aurelio; Mutton, Fantacci; Nicastro. Allenatore: Canzi

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 9,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,99 €.