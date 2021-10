Viterbese – Siena: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Viterbese – Siena del 19 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata del Girone B di Serie C

VITERBO – Martedì 19 ottobre, alle ore 14:30, andrà in scena il match Viterbese – Siena, incontro valido per la 10a giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa laziali di mister Giuseppe Raffaele sono reduci di una serie di sconfitte che dura ormai da tre giornate: Viterbese che al momento occupa la 20a ed ultima posizione in campionato, con soli 3 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione toscana allenata da mister Alberto Gilardino, in cerca di un secondo risultato pieno, dopo l’ultima vittoria contro l’Entella per 1-0. Il Siena attualmente occupa invece la 4a posizione, con 16 punti, a pari merito con il Pescara.

La cronaca diretta e il tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI VITERBESE – La formazione di casa potrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-3: Pavlev, D’Ambrosio, Van Der Velden e Urso a comporre il blocco difensivo, alle spalle di Megelaitis, Foglia e Calcagni. Il tridente d’attacco potrebbe essere formato invece da Volpicelli, Capanni e Murilo.

QUI SIENA – Anche mister Gilardino potrebbe adottare il 4-3-3, schierando dal 1′ Mora, Terzi, Terigi e Farcas. A centrocampo potremmo trovare la cerniera formata da Bianchi, Acquadro e Bani, a proteggere il tridente d’attacco composto da Varela, Paloschi e Di Santo.

Le probabili formazioni di Viterbese – Siena

VITERBESE (4-3-3): Bisogno; Pavlev, D’Ambrosio, Van Der Velden, Urso; Megelaitis, Foglia, Calcagni; Volpicelli, Capanni, Murilo. Allenatore: Giuseppe Raffaele

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Terzi, Terigi, Farcas; Bianchi, Acquadro, Bani; Varela, Paloschi, Di Santo. Allenatore: Alberto Gilardino

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita Viterbese – Siena verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.