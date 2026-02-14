VNL 2026: ufficiale il calendario completo dei tornei

Volleyball World pubblica il calendario VNL 2026: sedi, big match e programma completo delle Nazionali italiane maschili e femminili

La Volleyball Nations League 2026 è pronta a riportare in campo le migliori Nazionali del mondo. Volleyball World ha infatti ufficializzato il calendario dell’ottava edizione del torneo, che vedrà impegnate 18 squadre femminili e 18 maschili in un viaggio attraverso continenti, rivalità storiche e nuove destinazioni del grande volley internazionale.

VNL femminile: si parte il 3 giugno da Nanchino

La competizione femminile si aprirà il 3 giugno a Nanchino, in Cina, con Belgio–Polonia alle 05:30 CEST. Nella stessa giornata, a Québec City, l’Ucraina farà il suo debutto nella manifestazione affrontando gli Stati Uniti, tre volte campioni VNL. Canada–Germania e Brasile–Paesi Bassi completeranno il primo blocco di incontri.

La fase preliminare toccherà alcune delle sedi più iconiche del panorama internazionale: Ankara, Filippine, Belgrado, Hong Kong e Kansai, oltre a una tappa che sarà annunciata a breve. Tra i match più attesi, Turchia–Cina del 21 giugno e il trittico di sfide del Giappone a Kansai contro Brasile, Turchia e Polonia.

La fase finale femminile si giocherà a Macao, dal 22 al 26 luglio, con le migliori sette squadre più la Cina padrona di casa.

VNL maschile: Italia–Francia apre la corsa azzurra

Il torneo maschile scatterà il 10 giugno a Linyi, in Cina, con Polonia–Cuba. Nello stesso giorno, a Ottawa, uno dei match più attesi: Francia–Italia, rivincita della semifinale olimpica di Parigi 2024.

Brasília ospiterà uno dei gironi della prima settimana, mentre la seconda tappa porterà le squadre alla Stozice Arena di Lubiana, dove il 24 giugno andrà in scena la rivincita della finale mondiale tra Italia e Bulgaria. Nella terza settimana, gli Stati Uniti ospiteranno Brasile, Bulgaria e Polonia alla NOW Arena.

Le Finals maschili si terranno a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.

Tutte le partite dell’Italia

Volleyball World ha pubblicato anche il calendario completo delle Nazionali italiane, con orari e sedi di ogni incontro. Le azzurre giocheranno tra Brasília, Filippine e Hong Kong, mentre gli azzurri saranno impegnati a Ottawa, Lubiana e Kansai.

La VNL 2026 proporrà 12 partite per ogni tappa, con un calendario pensato per offrire spettacolo continuo e una copertura globale. Tutti i match saranno trasmessi in diretta su VBTV, con contenuti esclusivi, highlights e accesso da un numero record di smart TV.