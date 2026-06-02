VNL Maschile, De Giorgi sceglie i 14 azzurri per la Week 1 in Canada

Il CT Ferdinando De Giorgi ha ufficializzato i 14 convocati per la Week 1 della VNL maschile 2026 in programma a Ottawa

ROMA – Archiviata la serie di tre amichevoli disputate in Italia tra Cavalese, Verona e Bergamo, la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è pronta a entrare nel vivo della stagione internazionale. Gli azzurri si ritroveranno il 4 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Roma, prima della partenza per Ottawa, dove dal 10 al 14 giugno affronteranno la Week 1 della Volleyball Nations League 2026.

Il commissario tecnico ha definito la lista dei 14 atleti che prenderanno parte alla prima tappa del torneo, un gruppo che unisce giovani in crescita e giocatori già protagonisti in maglia azzurra.

I convocati per la Week 1

Palleggiatori: Paolo Porro, Mattia Boninfante Centrali: Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti, Giovanni Gargiulo, Leandro Mosca Schiacciatori: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Luca Porro, Mattia Orioli Opposti: Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace

A completare il gruppo lo staff tecnico e sanitario guidato da De Giorgi, con Roberto Ciamarra, Marco Meoni, Oscar Berti, Piero Benelli, Francesco Alfatti, Ivan Contrario e Giacomo Giretto.

L’Italia, campione del mondo in carica e argento nell’ultima edizione della VNL, inizierà il proprio percorso con un calendario impegnativo. A Ottawa gli azzurri affronteranno nell’ordine Francia, Germania, Turchia e Stati Uniti, quattro avversarie che offriranno indicazioni preziose sullo stato di forma del gruppo e sulla crescita dei nuovi innesti.

Il calendario degli azzurri (orari italiani)

10 giugno, ore 22: Italia‑Francia 11 giugno, ore 22: Italia‑Germania 14 giugno, ore 01:30: Italia‑Turchia 15 giugno, ore 00:00: Italia‑Stati Uniti

Una settimana che segna l’inizio di un percorso lungo e ambizioso, con l’obiettivo di confermare la competitività della nazionale e consolidare le basi tecniche e mentali in vista dei successivi appuntamenti internazionali.