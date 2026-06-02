I risultati del 2 giugno 2026: playoff Serie C

Si gioca la finale d’andata tra Union Brescia e Ascoli, tra le amichevoli tra nazionali c’è Croazia-Belgio. Successo per Colombia e Canada

Il programma di questo martedì 2 giugno si è aperto con il calcio sudamericano. In Bolivia colpo esterno per 2-1 dell’Aurora sull’Universitario de Vinto mentre in Uruguay la Central Espan. ha superato 1-0 il Penarol. In Colombia pareggio tra Leones del Norte e Macara (1-1) mentre l’U. Tecnico ha liquidato 1-0 il Barcellona SC.

Tra le amichevoli troviamo la vittoria per 3-1 della Colombia sulla Costa Rica: al 17′ e 23′ del primo tempo a segno Sanchez e Diaz, accorcia Soto al 33′, chiude i giochi Suarez al 36′. Vince anche il Canada, 2-0 sull’Uzbekistan: reti nella ripresa di Osorio al 13′ e Nelson nel recupero.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Alle 21:15 in campo Union Brescia e Ascoli per la gara d’andata della finale playoff di Lega Pro. Tra le amichevoli invece spicca Croazia-Belgio alle ore 18 mentre il Marocco alle 19 sfida il Madagascar.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 2 GIUGNO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALGERIA: LIGUE 1

USM Alger - Belouizdad 21:00



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Universitario de Vinto - Aurora 1-2 (Finale)



COLOMBIA: COPA COLOMBIA - PRIMA FASE

Ind. Medellin - Cucuta 23:00



ECUADOR: LIGA PRO

Leones del Norte - Macara 1-1 (Finale)

Tecnico U. - Barcellona SC 1-0 (Finale)



ITALIA: SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE

Brescia - Ascoli 21:15



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Colombia - Costa Rica 3-1 (Finale)

Canada - Uzbekistan 2-0 (Finale)

Croazia - Belgio 18:00

Georgia - Romania 19:00

Marocco - Madagascar 19:00

Galles - Ghana 20:45



URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO

Penarol2 - Central Esp. 0-1 (Finale)

