Volley, quarti di finale di Coppa Italia: dove vedere le dirette

MILANO – La Del Monte® Coppa Italia prende il via con i Quarti di Finale, in programma per il 29 e 30 dicembre, che proclameranno le quattro squadre che si contenderanno il titolo durante la Final Four di Bologna, in programma il 25 e 26 gennaio. Gli appassionati di pallavolo potranno assistere a due giornate di intense competizioni in diretta o on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World (Vb.tv.).

Il 29 dicembre vedrà il campo accendersi con tre incontri: alle 16:00, Itas Trentino, che ha chiuso al secondo posto il girone di andata di SuperLega Credem Banca, incontrerà Cisterna Volley (esclusiva su VBTV). La partita sarà seguita alle 18:00 dalla sfida tra Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano (esclusiva su VBTV). Infine, la giornata si concluderà con il confronto tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza alle 18:30.

Il 30 dicembre, l’azione continua con l’ultimo incontro dei Quarti di Finale alle 20:30, e vedrà impegnata Sir Susa Vim Perugia, leader del girone di andata del Campionato, sfidare Valsa Group Modena, squadra determinata a riscattare una stagione fino ad ora difficile.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV, permettendo ai tifosi di non perdere neanche un minuto dell’azione, con la possibilità di rivedere i momenti più emozionanti on-demand su VBTV (Vb.tv.).

Domenica 29 dicembre

Itas Trentino – Cisterna Volley

In diretta da ilT quotidiano Arena di Trento alle ore 16:00

Telecronaca: Cristiana Chiarani e Silvia Fondriest

Esclusiva VBTV

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 18:00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Esclusiva VBTV

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona alle ore 18:30

Telecronaca: Fabrizio Pignatelli

Lunedì 30 dicembre

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena

In diretta dal Pala Barton di Perugia alle ore 20:30

Telecronaca: Diego Anselmi