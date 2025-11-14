  1. Home
Pallavolo Sport

Volley, Serie A1 e SuperLega: le dirette del 15 e 16 novembre 2025

14 Novembre 2025
partite vbtv

Dal 15 al 16 novembre 2025, VBTV trasmette in diretta e on-demand le sfide di Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca

MILANO – Gli appassionati di pallavolo si preparano a vivere un fine settimana ricco di spettacolo con le partite della Serie A1 Tigotà e della SuperLega Credem Banca, trasmesse in diretta e on-demand su VBTV (vb.tv), la piattaforma ufficiale di Volleyball World. Grazie alla compatibilità con smart TV (Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV), gli abbonati potranno seguire ogni match comodamente da casa, accedendo anche a contenuti extra come interviste, highlights e approfondimenti esclusivi.

Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Sabato 15 novembre

Sonepar Padova – Allianz Milano
In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 18:00
Telecronaca: Alessandro Salmaso

Domenica 16 novembre

Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 16:00
Telecronaca: Diego Anselmi

Itas Trentino – Vero Volley Monza
In diretta dal BTS Arena di Trento ore 17:00
Telecronaca: Cristiana Chiarani
In esclusiva su VBTV

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova
In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 18:00
Telecronaca: Piero Giannico, Giuseppe De Biasi

Yuasa Battery Grottazzolina – MA Acqua S. Bernardo Cuneo
In diretta dal Pala Savelli di Porto San Giorgio ore 18:00

Telecronaca: Riccardo Minucci

In esclusiva su VBTV

Cisterna Volley – Valsa Group Modena
In diretta dal Palasport Cisterna di Latina ore 19:00
Telecronaca: Roberto Italiano

Serie A1 Tigotà

Sabato 15 novembre

Numia Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara
In diretta dall’Unipol Forum di Assago ore 20:30
Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio

Domenica 16 novembre

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci
In diretta dal Palaverde di Villorba ore 16:00
Telecronaca: Mirco Cavallin

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica UYBA
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00
Telecronaca: Stefano Del Corona
In esclusiva su VBTV

Wash4green Monviso Volley – Bergamo
In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00
Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto

Honda Cuneo Granda Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00
Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso
In esclusiva su VBTV

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Cbf Balducci HR Macerata
In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 18:00
Telecronaca: Enrico Tamanti

Bartoccini-MC Restauri Perugia – Omag-MT San Giovanni in Marignano

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:45
Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea
In esclusiva su VBTV