Volley, Serie A1 e SuperLega: le dirette del 15 e 16 novembre 2025

Dal 15 al 16 novembre 2025, VBTV trasmette in diretta e on-demand le sfide di Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca

MILANO – Gli appassionati di pallavolo si preparano a vivere un fine settimana ricco di spettacolo con le partite della Serie A1 Tigotà e della SuperLega Credem Banca, trasmesse in diretta e on-demand su VBTV (vb.tv), la piattaforma ufficiale di Volleyball World. Grazie alla compatibilità con smart TV (Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV), gli abbonati potranno seguire ogni match comodamente da casa, accedendo anche a contenuti extra come interviste, highlights e approfondimenti esclusivi.

Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Sabato 15 novembre

Sonepar Padova – Allianz Milano

In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 18:00

Telecronaca: Alessandro Salmaso

Domenica 16 novembre

Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 16:00

Telecronaca: Diego Anselmi

Itas Trentino – Vero Volley Monza

In diretta dal BTS Arena di Trento ore 17:00

Telecronaca: Cristiana Chiarani

In esclusiva su VBTV

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 18:00

Telecronaca: Piero Giannico, Giuseppe De Biasi

Yuasa Battery Grottazzolina – MA Acqua S. Bernardo Cuneo

In diretta dal Pala Savelli di Porto San Giorgio ore 18:00

Telecronaca: Riccardo Minucci

In esclusiva su VBTV

Cisterna Volley – Valsa Group Modena

In diretta dal Palasport Cisterna di Latina ore 19:00

Telecronaca: Roberto Italiano

Serie A1 Tigotà

Sabato 15 novembre

Numia Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara

In diretta dall’Unipol Forum di Assago ore 20:30

Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio

Domenica 16 novembre

Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 16:00

Telecronaca: Mirco Cavallin

Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica UYBA

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00

Telecronaca: Stefano Del Corona

In esclusiva su VBTV

Wash4green Monviso Volley – Bergamo

In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00

Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto

Honda Cuneo Granda Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00

Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

In esclusiva su VBTV

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Cbf Balducci HR Macerata

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 18:00

Telecronaca: Enrico Tamanti

Bartoccini-MC Restauri Perugia – Omag-MT San Giovanni in Marignano

In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:45

Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea

In esclusiva su VBTV