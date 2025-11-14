Volley, Serie A1 e SuperLega: le dirette del 15 e 16 novembre 2025

Dal 15 al 16 novembre 2025, VBTV trasmette in diretta e on-demand le sfide di Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca
MILANO – Gli appassionati di pallavolo si preparano a vivere un fine settimana ricco di spettacolo con le partite della Serie A1 Tigotà e della SuperLega Credem Banca, trasmesse in diretta e on-demand su VBTV (vb.tv), la piattaforma ufficiale di Volleyball World. Grazie alla compatibilità con smart TV (Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV), gli abbonati potranno seguire ogni match comodamente da casa, accedendo anche a contenuti extra come interviste, highlights e approfondimenti esclusivi.
Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.
SuperLega Credem Banca
Sabato 15 novembre
Sonepar Padova – Allianz Milano
In diretta dal Kioene Arena di Padova ore 18:00
Telecronaca: Alessandro Salmaso
Domenica 16 novembre
Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 16:00
Telecronaca: Diego Anselmi
Itas Trentino – Vero Volley Monza
In diretta dal BTS Arena di Trento ore 17:00
Telecronaca: Cristiana Chiarani
In esclusiva su VBTV
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova
In diretta dal PalaBanca Sport di Piacenza ore 18:00
Telecronaca: Piero Giannico, Giuseppe De Biasi
Yuasa Battery Grottazzolina – MA Acqua S. Bernardo Cuneo
In diretta dal Pala Savelli di Porto San Giorgio ore 18:00
Telecronaca: Riccardo Minucci
In esclusiva su VBTV
Cisterna Volley – Valsa Group Modena
In diretta dal Palasport Cisterna di Latina ore 19:00
Telecronaca: Roberto Italiano
Serie A1 Tigotà
Sabato 15 novembre
Numia Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara
In diretta dall’Unipol Forum di Assago ore 20:30
Telecronaca: Rodolfo Palermo, Andrea Tentorio
Domenica 16 novembre
Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci
In diretta dal Palaverde di Villorba ore 16:00
Telecronaca: Mirco Cavallin
Il Bisonte Firenze – Eurotek Laica UYBA
In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00
Telecronaca: Stefano Del Corona
In esclusiva su VBTV
Wash4green Monviso Volley – Bergamo
In diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ore 17:00
Telecronaca: Matteo Chiarenza, Giancarlo Dametto
Honda Cuneo Granda Volley – Reale Mutua Fenera Chieri ’76
In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00
Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso
In esclusiva su VBTV
Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Cbf Balducci HR Macerata
In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 18:00
Telecronaca: Enrico Tamanti
Bartoccini-MC Restauri Perugia – Omag-MT San Giovanni in Marignano
In diretta dal Pala Barton Energy di Perugia ore 20:45
Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea
In esclusiva su VBTV