Wolverhampton – West Ham: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Wolverhampton – West Ham del Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Premier League

WOLVERHAMPTON – Lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21:15, il Wolverhampton sfiderà il West Ham per la 30°giornata di Premier League. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate, il 27 settembre 2020, il Wolverhampton ha ottenuto la vittoria per 4-0 . L’incontro si disputerà allo stadio Molineux Stadium e sarà diretto dall’arbitro Oliver. Pronostico a favore del West Ham con i bookmakers che quotano questo successo a 2.62 . Negli ultimi cinque match disputati il Wolverhampton ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 3 gol e ne ha subito 6. Il West Ham ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; ha segnato 8 reti e ne ha subito 7 . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Se andiamo a sfogliare la classifica di Premier League ad oggi é in testa il Manchester City con 74 punti , seguito dal Manchester United con 57 e Leicester con 54.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

WOLVES: Jimenez R., Marcal F., Moutinho J., Podence D.. A disposizione:



WEST HAM: Ogbonna A., Randolph D., Yarmolenko A., Fornals P., Masuaku A.. A disposizione:





Jimenez R., Marcal F., Moutinho J., Podence D.. A disposizione:Ogbonna A., Randolph D., Yarmolenko A., Fornals P., Masuaku A.. A disposizione:

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Wolverhampton – West Ham, valido per la 30°giornata di Premier League , sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Wolverhampton – West Ham

Il Wolverhampton dovrebbe invece optare per un 3-4-3 con Patricio tra i pali, pacchetto difensivo composto da Dendoncker, Coady e Saiss. In mediana Neves e Moutinho ed esterni Semedo e Otto. In attacco come ali Neto e Traoré e punta centrale Willian José. Il West Ham dovrebbe optare invece per un 4-2-3-1 con Fabianski tra i pali, terzini Coufal e Cresswell e al centro Dawson e Diop. A centrocampo Rice e Soucek. Inn attacco esterni Bowen e Fornals, sulla trequarti Lingard dietro ad Antonio unica punta.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Semedo, Neves, Moutinho, Otto; Neto, Willian José, Traoré. Allenatore: Espirito Santo.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Diop, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Lingard, Fornals; Antonio. Allenatore: Moyes.