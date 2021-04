Barcellona – Valladolid 1-0: diretta live e risultato finale

La partita Barcellona – Valladolid del 5 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Liga

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: FC BARCELONA-REAL VALLADOLID 1-0 SECONDO TEMPO 90' Arriva il segnale dall'arbitro il match FC Barcelona – Real Valladolid si chiude qui. Al termine della sfida il risultato è di 1 a 0. Grazie per averci seguito e alla prossima 90' Cartellino giallo all'indirizzo di Sergio 90' Rete di Ousmane Dembélé , assist di Ronald Araújo! Cambia il risultato, ora è di 1 a 0 87' Riqui Puig fa il suo ingresso in campo 87' Fuori Sergiño Dest, ecco la mossa dell'allenatore 85' Dalla panchina si alza Waldo Rubio che fa il suo ingresso 85' Kenan Kodro abbandona il terreno di gioco 84' L'arbitro è irremovibile, giallo per Martin Braithwaite 80' Sanzionato con il giallo Jordi Masip, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 79' Real Valladolid con un uomo in meno, rosso per Óscar Plano 77' Forze fresche in campo per Real Valladolid con l'ingresso di Maranhão 77' Termina qui la partita di Sergi Guardiola che abbandona il rettangolo di gioco 77' Entra in campo Ilaix per FC Barcelona 77' Abbandona il campo Pedri per FC Barcelona 73' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Sergi Guardiola 65' Dalla panchina si alza Pablo Hervías che fa il suo ingresso 65' Finisce la gara di Saidy Janko che lascia il rettangolo di gioco 64' Buttato nella mischia Martin Braithwaite 64' Termina qui la partita di Busquets che abbandona il rettangolo di gioco 63' Sul terreno di gioco per FC Barcelona Trincão 63' Abbandona il campo Antoine Griezmann per FC Barcelona 63' Sul terreno di gioco per FC Barcelona Ronald Araújo 63' Óscar Mingueza abbandona il terreno di gioco 46' Squadre in campo per il secondo tempo, siamo pronti, si inizia! PRIMO TEMPO 45' Si va negli spogliatoi con il punteggio di 1 a 0. Piccola sosta e ci ritroviamo nuovamente per il secondo tempo 43' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Óscar Mingueza 40' Sanzionato con il giallo Bruno, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 28' L'arbitro è irremovibile, giallo per Antoine Griezmann 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra FC Barcelona e Real Valladolid!



Si gioca FC Barcelona - Real Valladolid, siamo pronti a commentare la partita in diretta FC BARCELONA: Marc-André ter Stegen; Sergiño Dest (dal 42' st Riqui Puig), Clément Lenglet, Jordi Alba, Óscar Mingueza (dal 18' st Ronald Araújo), Busquets (dal 19' st Martin Braithwaite), Pedri (dal 32' st Ilaix), Frenkie de Jong, Antoine Griezmann (dal 18' st Trincão), Lionel Messi, Ousmane Dembélé. A disposizione: Iñaki Peña, Arnau Tenas, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Miralem Pjanić, Matheus Fernandes, Konrad de la Fuente. Allenatore: Ronald Koeman.



REAL VALLADOLID: Jordi Masip; Javi Sánchez, Bruno, Saidy Janko (dal 20' st Pablo Hervías), Nacho, Lucas Olaza, Alcaraz, Roque Mesa, Kenan Kodro (dal 40' st Waldo Rubio), Sergi Guardiola (dal 32' st Maranhão), Óscar Plano. A disposizione: Samuel Pérez, Toni Villa, Oriol Rey, Miguel Rubio, Fran Álvarez, Moha, Kuki. Allenatore: Sergio.



Reti: al 45' st Ousmane Dembélé.



Ammonizioni: al 43' pt Óscar Mingueza (FC ), al 28' pt Antoine Griezmann (FC ), al 39' st Martin Braithwaite (FC ), al 35' st Jordi Masip (REA), al 40' pt Bruno (REA), al 28' st Sergi Guardiola (REA).



La presentazione del match

BARCELLONA – Questa sera, lunedì 5 aprile, alle ore 21 andrà in scena Barcellona – Valladolid, incontro valevole per la ventinovesima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra catalana che, prima della sosta, ha ottenuto una larghissima vittoria esterna contro la Real Sociedad ed in classifica occupa la terza posizione con 62 punti, -4 dall’Atletico Madrid e -1 dal Real Madrid che hanno già giocato. I catalani, dunque, hanno la grande opportunità di portarsi ad un solo punto dalla vetta. Dall’altra parte troviamo la squadra ospite che è reduce dal pari casalingo contro il Siviglia ed in classifica occupa la sedicesima posizione con 27 punti.

QUI BARCELLONA – Koeman dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-3 con Ter Stegen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Mingueza, Araujo e Lenglet. A centrocampo Pedri e Sergio Busquets in cabina di regia con Jordi Alba e Dest sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Dembelé, Messi e Griezmann.

QUI VALLADOLID – La squadra ospite dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Masip in porta, reparto arretrato formato da Janko e Olaza sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bruno Gonzalez ed El Yamiq. A centrocampo Roque Mesa e Alcaraz in cabina di regia con Oscar Plano e Toni Villa sulle corsie laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Weissman e Guardiola.

Le probabili formazioni di Barcellona – Valladolid

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, Dest; Dembelé, Messi, Griezmann. Allenatore: Koeman

VALLADOLID (4-4-2): Jimenez; Janko, Bruno Gonzalez, El Yamiq, Olaza; Oscar Plano, Roque Mesa, Alcaraz, Toni Villa; Weissman, Guardiola. Allenatore: Sergio

STADIO: Camp Nou

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Valladolid, valevole per la ventinovesima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.