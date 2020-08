Diretta Wolves – Olympiakos: risultato in tempo reale

La partita Wolves – Olympiakos del 6 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi dell’Europa League 2019/2020

WOLVERHAMPTON – Alle ore 21:00 di giovedì 6 Agosto, si disputerà il match Wolves – Olympiakos, utile per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra inglese che, nella massima divisione nazionale, viene dalla sconfitta esterna contro il Chelsea con il risultato di 2-0. I padroni di casa hanno chiuso la Premier League al terzo posto in classifica raggiungendo quota 59 punti. Dall’altra parte troviamo i greci che hanno vinto l’ultima gara della Super League con il AEK per 3-0 in prima posizione. Ricordiamo che, la gara di andata tenutasi in Grecia, si era chiusa con il risultato di 1-1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

WOLVERHAMPTON WANDERERS:. A disposizione:. Allenatore: Nuno.



OLYMPIAKOS PIRäUS:. A disposizione:. Allenatore: Pedro Martins.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che dovrebbero scendere in campo, alla stadio Molineux Stadium di Wolverhampton alle ore 21:00 di giovedì 6 Agosto, per gli ottavi di finale di Europa League. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una discreta propensione ad attaccare e daranno vita ad una partita interessante. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una condizione altalenante. Sono sette i punti raccolti dal Wolverhampton nelle ultime cinque uscite stagionali. La compagine ospite, al contrario, ha ottenuto dieci punti nello stesso numero di gare e vive un periodo di grande fiducia.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, i Wolves dovrebbe proporre il tandem formato da Jota e Jimenez sul fronte offensivo. Neves troverà spazio al centro del campo. L’Olympiakos del tecnico Martins, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il duo composto da El-Arabi e Soudani in attacco. Infine, Bouchalakis dovrebbe partire al centro della linea mediana.

Le probabili formazioni di Wolves – Olympiakos

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Jota, Jimenez. Allenatore: Espirito Santo

OLYMPIACOS (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani. Allenatore: Martins

Dove vederla in streaming

L’incontro Wolves – Olympiakos, valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky solo per i clienti abbonati. Sarà inoltre possibile vedere la sfida attraverso il servizio Sky Go disponibile su smartphone, tablet, pc e notebook. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro determinante.